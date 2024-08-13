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Tekirdağ'da dehşet anları! Tartıştığı kişiye tüp fırlattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tekirdağ&#039;da dehşet anları! Tartıştığı kişiye tüp fırlattı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir bakkalda yaşanan tartışması sonrası faciadan şans eseri dönüldü. Bakkalda çıkan tartışma sırasında bir müşteri bakkal çalışanına tüp fırlattı.

Tekirdağ Çorlu'da girdiği bakkalda yakınına indirim yaptığı gerekçesiyle esnafla tartışan bir şahıs, esnafın üzerine su şişesi ve tüp fırlattı.

Olay, Çorlu ilçe merkezi Cemaliye Mahallesi Metiner 2. Sokak üzeri perşembe pazarı mevkiindeki bir bakkalda meydana geldi. Esnaf Nazım Denizli, alışveriş yapan bir müşteriden 30 lira tutan ürünler için para çıkışmaması nedeniyle 25 lira aldı. Birkaç dakika sonra bakkala gelen müşterinin arkadaşı, Nazım Denizli ile indirim tartışmasına girdi. Küfürler savuran şahıs, önce eline geçirdiği su şişesini sonra da piknik tüpünü Nazım Denizli'nin üzerine fırlattı. Neye uğradığını şaşıran Denizli, üzerine gelen tüpten kaçarak kıl payı kurtuldu. Olaydan yara almadan kurtulan esnaf Denizli, saldırgan hakkında henüz şikayetçi olmadığını ifade etti.

Tekirdağ'da dehşet anları! Tartıştığı kişiye tüp fırlattı - 1. Resim

"YA O TÜP PATLASAYDI?"

Yaşadığı olayı anlatan esnaf Nazım Denizli, “Bir müşteri alışveriş yaptı. Aldığı ürünler 30 lira tuttu. Elinde 25 lirası vardı ben de tamam dedim. Sonra bir erkek geldi niye ben 25 lira almışım diye münakaşaya girdi. Sonra eline geçirdiği su şişesiyle tüpü üzerime fırlattı. Neyse ki ben de bir şey yok ama ya o tüp patlasaydı ne olacaktı” diye konuştu.

Tekirdağ'da dehşet anları! Tartıştığı kişiye tüp fırlattı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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