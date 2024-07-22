Tekirdağ'da yeni evli çiftin ilk su faturası neredeyse yarım milyon TL geldi

Tekirdağ'da dünyaevine giren Merve A., ilk faturasıyla şoke oldu. Vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyaran Merve A.'ya, 413 bin TL'lik su faturası geldi.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yeni evli bir çiftin evine gelen ilk su faturası, sayacın yanlış okunması sebebiyle 413 bin lira geldi. Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Nadide Sokak'ta yaşayan bir vatandaşa sayacın yanlış okunması nedeniyle 268 bin lira su faturası gelmişti.

Bu sefer de aynı problemle Atatürk Mahallesi Kiraz Sokak'ta yaşayan yeni evli çifte 413 bin lira su faturası geldi. Vatandaşların faturalarına dikkat etmesini söyleyen Merve A., "Geçen hafta da aynı sorun ile ilgili haber yapılmıştı. Şimdi benim başıma geldi. Herkes faturalarına dikkat etsin" dedi.

"İLK FATURA HAYATININ ŞOKU OLDU"

Evine gelen su faturasını görünce şok olduğunu söyleyen Merve A., "Bu ay evlendik ve evimize gelen ilk faturayı görünce çok şaşırdım. Daha önce de bu şekilde yüksek gelen fatura olduğunu bildiğim için sayacımı kontrol ettim. 387 son endeks yazmaları gerekirken 3 bin 874 son endeks yazmışlar. Bu yüzden faturamız 413 bin 464 lira geldi. TESKİ yetkililerine ulaştığım zaman sorunu çözdüler" dedi.