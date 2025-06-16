TEKNOFEST İstanbul 2025’e hazır mısınız? Düzenleneceği tarih belli oldu

TEKNOFEST İstanbul 2025 tarihleri açıklandı. Dünyanın en büyük teknoloji festivali, 17-21 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEKNOFEST İstanbul 2025’in 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenleneceğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sınır tanımayan festivalin müjdesi geldi. TEKNOFEST İstanbul, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda. Bu coşkuya sen de ortak ol” ifadeleri yer aldı.

BU YIL İLK KKTC'DE DÜZENLENDİ

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilmişti.

1-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festival, teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yaparak toplamda 225 bin ziyaretçiyi ağırladı.

10 MİLYONU AŞKIN ZİYARETÇİ

2018’den bu yana 11 kez düzenlenen TEKNOFEST, bugüne kadar 10 milyondan fazla ziyaretçi, milyonlarca yarışmacı ve takım ile teknolojiye ilgi duyanları buluşturdu.

TEKNOFEST İstanbul 2025 ise teknoloji tutkunları için yılın en büyük buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.