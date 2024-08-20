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Tel Aviv ve Kahire sonrası Doha turu! Blinken Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Katar'da

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tel Aviv ve Kahire sonrası Doha turu! Blinken Gazze&#039;de ateşkes görüşmeleri için Katar&#039;da

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'e ve Mısır'ın başkenti Kahire'ye ziyaretlerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin son durağı olan Katar'a gitti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi’nde ateşkese yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde Mısır’ın ardından Katar’a geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi’nde ateşkese yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde çıktığı Orta Doğu turunun son durağı olan Katar’a geldi. Blinken, İsrail ve Mısır’daki temaslarının ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan

BLİNKEN, İSRAİL'İN GAZZE KONUSUNDA KABUL ETTİĞİNİ SÖYLEDİĞİ ŞARTLARI AÇIKLAMAKTAN KAÇINDI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin "aradaki boşlukları kapatacak" yeni anlaşma teklifi sunduklarını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bunu kabul ettiğini belirtti ancak bu taslaktaki maddeleri açıklamaktan kaçındı.

Gazze Şeridi'nde bir ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerini görüşmek üzere İsrail'e gelen Blinken, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in kabul ettiğini açıkladığı ateşkes taslağındaki şartları açıklamaktan kaçındı.

Blinken, "İsrail'in güvenliliğine bağlılığımızı yineliyoruz. 7 Ekim'den itibaren bunu pratik olarak uyguluyoruz. Bölgeye askeri varlığımızı kaydırdık. Bu varlık, tahrik değil bilakis caydırmak içindi. Eğer ki bir saldırı gerçekleşirse bunu önlemek için hazırız." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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