Tel Aviv ve Kahire sonrası Doha turu! Blinken Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Katar'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin "aradaki boşlukları kapatacak" yeni anlaşma teklifi sunduklarını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bunu kabul ettiğini belirtti ancak bu taslaktaki maddeleri açıklamaktan kaçındı.

Gazze Şeridi'nde bir ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerini görüşmek üzere İsrail'e gelen Blinken, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in kabul ettiğini açıkladığı ateşkes taslağındaki şartları açıklamaktan kaçındı.

Blinken, "İsrail'in güvenliliğine bağlılığımızı yineliyoruz. 7 Ekim'den itibaren bunu pratik olarak uyguluyoruz. Bölgeye askeri varlığımızı kaydırdık. Bu varlık, tahrik değil bilakis caydırmak içindi. Eğer ki bir saldırı gerçekleşirse bunu önlemek için hazırız." dedi.