Tel Aviv ve Kahire sonrası Doha turu! Blinken Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Katar'da
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İsrail'in başkenti Tel Aviv'e ve Mısır'ın başkenti Kahire'ye ziyaretlerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin son durağı olan Katar'a gitti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi’nde ateşkese yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde Mısır’ın ardından Katar’a geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi’nde ateşkese yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde çıktığı Orta Doğu turunun son durağı olan Katar’a geldi. Blinken, İsrail ve Mısır’daki temaslarının ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüşecek.
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Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı