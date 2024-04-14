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TEM Otoyolu'nda korkutan kaza: Yaralılar acı içinde kıvrandı, sürücü panik yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde meydana gelen olayda, bir aracın başka bir aracı sıkıştırmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar acı içinde kıvranırken polis olayla ilgili çalışma başlattı. 

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde dün saat 14.15 sıralarında bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cip ile seyir halinde olan Ahmet Yasin Yılmaz’ın önüne iddiaya göre siyah renkli bir hafif ticari araç kırdı.

Yılmaz ise bir anlık refleksle direksiyonu emniyet şeridine doğru kırdı. Cipe o esnada emniyet şeridinde seyreden Orhan Abacı idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü Abacı ve yolcusu Uğur Erdoğan (35) yere savrularak sürüklendi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yerde acı içerisinde kıvranan yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan, cip sürücüsü ve eşi panik yaparken, çocuklarını ise olay yerine gelen dedelerine teslim etti.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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