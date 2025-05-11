Terör olmasaydı Türkiye uçmuştu! Ekonomik fatura 4 trilyon liranın üzerinde

Terör olmasaydı, Türkiye uçmuştu... Terörün Türk ekonomisine faturası 4 trilyon TL'nin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Verilere göre, terör maliyeti Türkiye'ye 100 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 100 bin kilometre hızlı tren demir yolu, 1.000 adet 24 derslikli okul vs. oldu. Terör olmasaydı birçok proje hayata geçebilirdi.

ESMA ALTIN ANKARA - Türkiye, bugüne kadar terör sebebiyle ağır faturalar ödedi. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı döneminde terörün maliyetine ilişkin çalışmanın detaylarını açıklamıştı. Bazı akademisyenler ile İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığının koordinasyonunda yapılan çalışmaya göre, 2023’e kadar terörün maliyetinin 3,7 trilyon lira olduğu belirtilmişti. Aradan geçen 2 yıllık süreçte bu maliyetin 4 trilyon lirayı aştığı tahmin ediliyor.

Verilere göre; terör olmasaydı, ortaya çıkan maliyetle tahmini olarak 100 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 100 adet büyük ölçekli baraj, 100 bin kilometre hızlı tren demir yolu, 100 bin kilometre duble yol, 1.000 adet HES, 1.000 adet orta ölçekli uluslararası havalimanı, 1.000 adet 1.000 yataklı şehir hastanesi, 1.000 adet 100 yataklı hastane, 1.000 adet 1.000 kişilik kütüphane, 1.000 adet 24 derslikli okul, bugün hepsi bir arada yapılabilirdi.

KAZANIMLAR ARTACAK

Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasıyla birlikte sürecin ekonomiye muhtemel yansımalarını değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, harcanan kaynakların daha üretken, katma değeri yüksek, mikro markalaşmaya dönük ve ulusal savunma gücünü arttırıcı alanlara aktarılmaya başlanacağını söyledi. Erdoğan “Bütün bunlar olayın iktisadi ve finansal boyutları açısından son derece önemli. Bunun dışında, o bölgede yeniden terörsüz bir döneme başlamasından dolayı turizm, tarım, hayvancılık gibi alanlarda hakikaten çok ciddi destekler, ciddi faaliyetler söz konusu olabilir. Bu diplomatik başarı hem bölgede hem Orta Doğu’da hem Avrupa’da hem de küresel olarak bütün dünyada Türkiye’nin saygınlığını, itibarını ciddi anlamda arttırır” dedi. Terörden temizlenen bölgelerde yeni petrol yataklarının bulunmasının enerji alanında da fayda sağlayacağını ifade eden Erdoğan “Mesela, son dönemde Gabar’da çok kaliteli petrol çıkarıldığı yönünde bilgiler alıyoruz. O bölgenin birçok yerinde petrol yatakları ve doğal madenler bulunuyor.

ENERJİDE RAHATLAMA

Bunlarla elde edeceğimiz kazanımlar da Türkiye’nin döviz gelirinin artması ve enerjide dışa bağımlılığının azaltılması açısından pozitif bir gelişme. Terörle mücadele konusunda harcamış olduğumuz kaynaklar; eğitim, sağlık, kültür, turizm, savunma sanayi, ilaç sanayi, modern teknolojilerin geliştirilmesi ve kamu hizmetlerinin daha inovatif (yenilikçi) bir hâle getirilmesi konusunda kullanılabilir” değerlendirmesinde bulundu.