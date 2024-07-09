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Terör örgütü DHKP/C'ye göz açtırılmıyor! İstanbul ve Sakarya'da baskın

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul ve Sakarya'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon gerçekleştirilen adreslerden İdil Kültür Merkezi de dahil olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. 

Emniyet güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor. Peş peşe düzenlenen operasyonlardan biri de İstanbul ve Ankara'da gerçekleşti.  Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele ekipleri, kentte terör örgütü DHKP/C adına faaliyetlerde bulundukları belirlenen kişilerin yakalanması için geçtiğimiz salı günü bir çalışma başlattı.

Örgütün saha yapılanmalarını ve toplantılarını gerçekleştirdiği belirlenen İstanbul’da 14, Sakarya ilinde 1 adres olmak üzere toplamda 15 adrese 2 Temmuz’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ŞİŞLİ'YE BASKIN

Operasyonda, 2’si Şişli’de bulunan, örgütün fikir ve ideolojileri yönünde hareket ettiği bilinen ve operasyon gerçekleştirilen adreslerden biri olan İdil Kültür Merkezinde olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Okmeydanı’ndaki örgüt binasında yapılan aramalarda yakılmış halde bulunan 2 dizüstü bilgisayar, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanan örgüt üyeleri hakkında emniyette işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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