Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde terör nedeniyle 1995’te boşaltılan İkiyaka köyünün sakinleri, 31 yıl sonra topraklarına dönmek için harekete geçti. Köyde yeniden hayat kurmak isteyen vatandaşlar, dönüşün kalıcı olması ve tarım ile hayvancılığın canlanması için acilen yol yapılmasını talep ediyor.

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Küçük Sanayi Mahallesi'nde bir araya gelen köy sakinleri, yıllar sonra yeniden köylerinde hayat kurmak istediklerini ifade etti. Köye dönerek küçükbaş hayvanlarını otlatmaya başlayan vatandaşlar, bölgeye ulaşım sağlanması durumunda göçün daha da büyüyeceğini kaydetti.



Terör yüzünden terk etmişlerdi... 31 yıl sonra dönüş için tek talepleri var!

Köy muhtarı Alaaddin Kamalı, sürecin kendilerini umutlandırdığını belirterek, "1995'te boşaltılan köyümüze yıllar sonra yeniden adım attık. Şu an yüzlerce insanımız ve binlerce küçükbaş hayvanımız İkiyaka'da bulunuyor. Ancak en büyük sorunumuz ulaşım. Vatandaşlarımız 40-50 kilo yükle 28-30 kilometre yürümek zorunda kalıyor. Hem köyümüze dönüşümüzün kalıcı olması hem de tarım ve hayvacılığın yeniden canlanması için acilen yol yapılmasını istiyoruz" dedi.



Terör yüzünden terk etmişlerdi... 31 yıl sonra dönüş için tek talepleri var!

Köy sakinlerinden Ümit Baban, köyün tarım ve hayvancılık için oldukça elverişli olduğunu vurgulayarak, "Köyümüzde binlerce ton ceviz ve meyve ağaçları var. Orada yeniden yaşayabilmemiz, hem köylerimize tam anlamıyla dönebilmemiz hem de bu potansiyeli değerlendirebilmemiz için yolumuzun yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Terör yüzünden terk etmişlerdi... 31 yıl sonra dönüş için tek talepleri var!

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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