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Terörde çözülme sürüyor! Bir terörist daha teslim oldu

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Terörde çözülme sürüyor! Bir terörist daha teslim oldu

Gündem Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK mensubu bir teröristin Habur’daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. MSB, terör örgütü PKK mensubu bir teröristin Habur’daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu bildirdi. 

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor.

Jandarma ekiplerince ikna edilen PKK'lı terörist teslim oldu

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!

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