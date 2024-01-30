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    • Teröre geçit yok! İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaştı: Sadece 1 ayda 32 bin 226 operasyon

    İçişleri Bakanı Yerlikaya, sadece 1 ayda teröristlerin 163 eyleminin engellendiğini duyurdu. Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre, toplam 32 bin 226 operasyon düzenlendi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 64'ünün 'üst düzey terörist' olduğu bildirildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Teröre geçit yok! İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaştı: Sadece 1 ayda 32 bin 226 operasyon
    İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024'ün ilk ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin verileri paylaştı. Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre, 1 ayda 163 eylem engellendi. Operasyonlarda bölücü terör örgütünden 923 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ'ye düzenlenen  6 bin 775 operasyonda 9 bin 639 şüpheli gözaltına alındı.

    DAEŞ operasyonlarıda gözaltı sayısı 2 bin 800'ü bulurken; sol terör örgütlerine yönelik 358 operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 64'ünün 'üst düzey terörist' olduğu bildirildi.

    Yerlikaya paylaşımında "Ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden hainlere asla göz açtırmayacağız" mesajı verdi.

    'ASLA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

    Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

    "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: biz Türkiye’nin Huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların iş birlikçilerine, ulusal olsun uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kast edenlere asla ama asla göz açtırmayacağız! 

    2023 yılında, Jandarma Komutanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı birimlerimiz tarafından BTÖ, FETÖ, DEAŞ ve Sol Terör Örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi ve düzenlenmeye devam ediyor.

    1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında: BTÖ’ye (Bölücü Terör Örgütü) yönelik 3.911 şehir, 19.682 kırsal operasyon düzenlendi.

    Bu operasyonlarda: 923 terörist etkisiz hale getirildi. 7.716 şüpheli gözaltına alındı, 1.555'i tutuklandı, 1.683’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

    FETÖ’ye yönelik: 6.775 operasyon yapıldı. 9.639 şüpheli gözaltına alındı, 1.689'u tutuklandı, 1.677’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

    DEAŞ Terör Örgütüne yönelik: 1.500 operasyon yapıldı. 2.800'i gözaltına alınırken, 738'i tutuklandı, 650’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

    Sol terör örgütlerine yönelik: 358 operasyon yapıldı. 11 terörist etkisiz hale getirildi. 737 şüpheli gözaltına alınırken, 97'si tutuklandı, 207’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

    '64'Ü ÜST DÜZEY TERÖRİSTTİ'

    Etkisiz hale getirilen tüm bu hainlerin: 8’i Kırmızı, 1’i Mavi, 2’si Yeşil, 16’sı Turuncu, 37’si Gri Kategoride olmak üzere toplam 64’ü sözde ÜST DÜZEY teröristti.

    Ayrıca bu dönemde hamd olsun,124’ü bombalı eylem olmak üzere163 eylem önlendi.

    Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Bizimle. Biz Milletimizin Emrindeyiz

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İçişleri BakanlığıAli Yerlikaya
    Haberler > Gündem > Teröre geçit yok! İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaştı: Sadece 1 ayda 32 bin 226 operasyon
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