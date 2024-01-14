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    Erdoğan ölümcül darbe için güvenlik zirvesini topladı: “Teröristan”a asla izin verilmeyecek

    Kaynak: Haber Merkezi / Düzenleyen:

    Güvenlik zirvesi, Batı eli ile Suriye ve Irak’ın kuzeyinde kurulmak istenen terör devleti için ilk defa “Teröristan” ifadesini kullandı. Açıklamada, “Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir ‘Teröristan’ kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir” denildi.

    Erdoğan ölümcül darbe için güvenlik zirvesini topladı: “Teröristan”a asla izin verilmeyecek
    Gündem Haberleri  / Haber Merkezi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.
    Zirve sonrası, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde süreceği vurgulanırken, açıklamada da şu ifadelere yer verildi: 

    BATAKLIK KURUTULACAK

    Toplantıda terörle mücadele stratejilerimiz bütünlüklü olarak değerlendirilmiş, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekât bölgesinde düzenlenen hain terör saldırısı ve terörle mücadele bağlamında attığımız ve atacağımız adımlar ele alınmıştır.  Türkiye Cumhuriyeti’nin, bekasına yönelik tehditleri kaynağında engelleme ve imha etme stratejisi çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK ve destekçileriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmekte olduğunu açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz. Hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak’ın kuzeyinde 36, Suriye’nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bu mücadelemiz son terörist etkisiz hâle getirilinceye, Irak ve Suriye’deki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar devam edecektir.

    SİNSİ BİR SENARYO 

    Sınırlarımız içinde yok olma noktasına gelen bölücü terör örgütü, başarılı sınır ötesi operasyonlarımız neticesinde çok ağır kayıplar vermiştir. Terör örgütü, Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, tekrar canlandırma girişimleri de hız kazanmıştır. Son dönemde hudutlarımız dışında görev yapan birliklerimize yönelik artan terör eylemleri, örgütü semirtme senaryolarının sinsi birer parçasıdır. Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir “teröristan” kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir.

    HESAP SORACAĞIZ

    Meşru müdafaa hakkımız ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa arkasında kim olduğuna bakmadan, kalıcı olarak imha etmek temel önceliğimizdir. Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu üstlenen bölücü alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabı misliyle sorulmaktadır ve sorulacaktır. Türkiye Yüzyılı hedefimizin önünü kesmek için kurulan tuzaklara maşalık yapanları da onların iplerini ellerinde tutanları da hüsrana uğratmakta kararlıyız.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Haber Merkezi
    Erdoğan
    Haberler > Gündem > Erdoğan ölümcül darbe için güvenlik zirvesini topladı: “Teröristan”a asla izin verilmeyecek
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