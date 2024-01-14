Şehitlerin yürek burkan hikayeleri Türkiye'yi ağlattı

14 Ocak 2024 06:39 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 06:41

Türkiye, dokuz şehidine ağlıyor. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Mehmetçiklerin acı haberi ailelerine ulaştı. Şehitlerimizin evleri ay yıldızlı bayraklarla donatılırken, kahramanlardan geriye yürek burkan hikâyeler kaldı…

AKSARAY: Piyade Üsteğmen Gökhan Delen’in şehit acısı, memleketi Aksaray’ın Ereğli Kapı Mahallesi’nde oturan baba Bayram Delen’e verildi. 2’si kız 4 kardeş olan şehit Delen bekârdı.

GAZİANTEP: Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün’ün şehadeti, Gaziantep’in Fatih Mahallesi’nde oturan ailesine verildi. Baba Süleyman Gün ve diğer aile üyeleri acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Hakan Gün evlilik hayali kuruyordu.

ADIYAMAN: Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın acı haberi, Adıyaman Bahçelievler’de oturan ailesine askerî yetkililer tarafından verildi. Emine ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan ortancası olan şehit Serkan bekârdı.

İSTANBUL: Tuzla’da oturan Piyade Uzman Ahmet Köroğlu da bekârdı, evin tek çocuğuydu. Aynı bölgede kuzeni de yıllar önce şehit düşmüştü. Şehidin akrabası “Oralardan kopamadığı için sözleşmesini geçen gün yeniledi” sözleri yürek burktu.

NİĞDE: Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur’un acı haberi baba Cuma ve anne Hatice Batur’a verildi. Bekâr ve 4 kardeşin en büyüğü olan Şehit Batur, memleketindeki törenle ebediyete uğurlanacak.

ORDU: İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın şehit acısı, İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi nüfusuna kayıtlı baba ocağına ulaştı. Baba ocağından feryatlar yükseldi.

ESKİŞEHİR: İstihkam Sözleşmeli Er Muhammet Tunahan Evcin’in şehit haberini alan Nazif ve Ferah Evcin çifti, gözyaşlarına boğuldu. Yaklaşık 1 yıldır sözleşmeli er olarak görev yapan Evcin, ailenin 3 çocuğundan biriydi.

“TÜRKİYE’Yİ BÖLDÜRMEYECEĞİZ”

Şehit düşen Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in babası, oğlunun kandilde kendisini arayarak “Türkiye’yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti’ni sildirmeyeceğiz, Vatan için pislikleri temizleyeceğiz” ifadelerini kullandığını söyledi.

"PEYGAMBERİMİZE KOMŞU OLDUN"

Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, Amasya’da defnenildi. Aile oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Hava Aslan “Peygamber efendimize komşu oldun oğlum” dedi.

BİN ÖLÜR, BİN DİLİRİZ!

Şehit Uzman Çavuş Hakan Gün’ün cenazesi Gaziantep’te defnedildi. Törende küçük bir çocuk, şehidi asker selamıyla uğurladı.

HAYALİ AİLESİNE EV ALMAKTI

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesine yapılan saldırıda şehit olanlardan Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in ailesinin depremzede olduğu öğrenildi. Konteynerde kalan aileye acı haber ulaştırılırken, Özdemir’in anne ve babası gözyaşlarına boğuldu. İki kız kardeşi olan şehidin bekâr olduğu öğrenildi. Ailenin yaşadığı konteyner bölgesine Türk bayrakları asıldı. Şehidin naaşı Dulkadiroğlu’nun Şerefoğlu Mahallesi’ndeki mahalle mezarlığında ikindi namazını müteakip toprağa verildi. Bir yıl önce göreve başlayan şehit Özdemir’in tek isteğinin ise depremde yıkılan evlerinin yerine yeni ev almak olduğu öğrenildi. Şehidin yakını İsmail Kaya “Konteynerde yaşıyorlardı. İki kız kardeşi, anne baba ve kendisi vardı. Kendisi askerlik görevine başladı, ev almak istiyordu. Allah rahmet eylesin” dedi. Şehit ailesinin yapımına devam eden deprem konutlarında ev hakkının olduğu öğrenildi. Bu arada şarkıcı Haluk Levent, şehit ailesine ev alacaklarını duyurdu.

Kahramanmaraş’ın bir diğer şehidi ise Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez... Gülmez’in şehadet haberi ile Göksun İlçesi Hacıkodal Mahallesi’ndeki baba ocağından feryatlar yükseldi.

Kahramanmaraş Valiliği “Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Ailemize depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine konteyner verilmiştir” dedi.

KOMUTANLAR SINIRDA

Saldırı sonrası komuta kademesi sınırda incelemelerde bulunurken, şehitler için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi. Törene; Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kuvvet komutanları, kurum amirleri, STK temsilcileri, asker, polis ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi. Şehitler memleketlerine son yolculuğuna uğurlandı.

ABD'DEN BAŞSAĞLIĞI: YANINIZDAYIZ

Terör örgütü YPG/PKK’yı eğitip donatan Amerika Birleşik Devletlerinden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı geldi. ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından yayınlanan mesajda “ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” ifadelerine yer verildi. Bu arada KKTC ve Azerbaycan’dan da taziye mesajı geldi.

MİT’TEN 160 KM DERİNLİKTE OPERASYON

MİT, terör örgütü PKK/KCK’ya Avrupa’dan eleman temin eden “Renas Raperin” kod adlı Faik Aydın’ı, Irak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hâle getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından yakın takibe alınan terörist Faik Aydın’ın Avrupa’da terörist faaliyet içinde olduğu tespit edildi.

PROVOKATİF 60 HESAP TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak’ın kuzeyinde üs bölgesine yönelik terörist saldırıda şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini bildirdi. Şüphelilerden 53’ünün yurt dışında olduğunu belirten Yerlikaya, haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Öte yandan 32 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik Kahramanlar-41 operasyonlarında 113 şüpheli gözaltına alındı.