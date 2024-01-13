Şehitlerin kanı yerde kalmadı, 57 terörist etkisiz hale getirildi

13 Ocak 2024 21:15 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 21:48

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman askerimiz şehit oldu. 4 askerimiz ise yaralandı. Mehmetçik şehit askerlerin intikamını almaya, terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte gerçekleştiirlen sınır ötesi operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini duyurdu.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK"

Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak'ın kuzeyinde şehit olan 9 askerin ardından etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı.

Sosyal medya platformu X üzerindenr yapılan açıklamada Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK’lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor!"

TERÖRİSTAN'A İZİN VERMEYECEĞİZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla, İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirilen güvenlik toplantısında terörle mücadele stratejilerinin bütünlüklü olarak değerlendirildi. Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde düzenlenen hain terör saldırısı ve terörle mücadele bağlamında atılan ve atılacak adımlar ele alınan zirve sonrasında yapılan açıklamada "Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir" denildi.