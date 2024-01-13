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    Türkiye şehitleri için ayakta! Yurdun dört bir yanında PKK terörü lanetlendi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Terör örgütü PKK’nın Irak'ın kuzeyinde 9 şehit verdiğimiz hain saldırısı sonrası Türkiye’nin dört bir yanındaki meydanlarda teröre tepki yürüyüşleri düzenlendi. Düzenlenen etkinliklerde terör örgütü PKK lanetlendi. İşte o gösterilerden kareler…

    Türkiye şehitleri için ayakta! Yurdun dört bir yanında PKK terörü lanetlendi
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

    Türkiye şehitlerine ağlıyor… Dün akşam saatlerinde terör örgütü PKK, Irak’ın kuzeyinde yer alan Metina bölgesindeki askeri üsse, yoğun sisli havayı fırsat bilerek saldırı düzenledi. Çıkan sıcak çatışmada 9 askerimiz şehit oldu.

    Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırıya misliyle karşılık verdi. Dün geceden beri düzenlenen hava operasyonlarıyla Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki PKK hedefleri yerle bir edildi. Sabahın erken saatlerinde karadan destek vasıtalarının da devreye alındığı operasyonlarda şu an kadar 32 terörist öldürüldü.

    Bölgedeki operasyonlar hız kesmeden devam ederken Türkiye, şehitlerine rahmet, teröre lanet okumak için sokaklara çıktı.

    İÇ ANADOLU’DA TERÖR SALDIRISI VE İSRAİL KINANDI

    Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas'ta terör örgütü PKK ile İsrail protesto edildi. Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek, şehitler ve Filistin lehine, İsrail ve PKK aleyhine slogan attı.

    Türkiye şehitleri için ayakta! Yurdun dört bir yanında PKK terörü lanetlendi

    KOCAELİ

    Kocaeli'de, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yapılan saldırılar ile İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları kınandı.

    İzmit ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Sabri Yalım Parkı'na kadar yürüdü.

    Burada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerin isimleri okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

    Türkiye şehitleri için ayakta! Yurdun dört bir yanında PKK terörü lanetlendi

    SAKARYA

    Sakarya'da Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yapılan saldırılar ile İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları kınandı.

    Türkiye şehitleri için ayakta! Yurdun dört bir yanında PKK terörü lanetlendi

    TEKİRDAĞ

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde teröre ve İsrail'e lanet yürüyüşü düzenlendi.

    Tekirdağ'da da STK üyeleri Köprübaşı mevkisinde bir araya gelerek, ellerinde dövizler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Hükümet Caddesi'nden valilik önüne kadar slogan atarak yürüyüş gerçekleştirdi. Valilik önünde sona eren yürüyüşte, terörü ve İsrail'i lanetleyen sloganlar atıldı.

    Türkiye şehitleri için ayakta! Yurdun dört bir yanında PKK terörü lanetlendi

    ESKİŞEHİR

    Eskişehir’de Kardeşlik Platformu öncülüğünde Pençe Kilit Harekâtında şehit olan askerler ve Gazze için yürüyüş düzenlendi.

    Saat 13.45'te Çarşı Camii'nde yürüyüşe başlayan vatandaşlar, Hamamyolu Caddesi'nden geçerek Alaattin Camii'ne kadar yürüyerek, sonra basın açıklaması yaptı. Yürüyüş esnasında "Şehitler ölmez vatan bölünmez, katil PKK, kahrolsun İsrail ve Amerika" sloganları atıldı. Vatandaşlar bayrakların yanı sıra Türkçe ve İngilizce pankartlar açtı. Filistin'deki çocuk katliamlarının durdurulması konusunda çağrı yapan grup, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Yaralı olan askerler ve Gazze için de dualar edildi.

    Türkiye şehitleri için ayakta! Yurdun dört bir yanında PKK terörü lanetlendi

    ZONGULDAK

    Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'de yaşanan savaş ve Pençe-Kilit Harekatı'nda 9 askerin şehit düşmesiyle ilgili yürüyüş düzenlendi.

    Yürüyüşe, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve eşi Ceyda Alan, Zonguldak Belediye Meclis Üyeleri, Memur-Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, Memur Sen'e bağlı sendikaların il temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

    İstasyon Caddesi'nden başlayan yürüyüş sloganlar eşliğinde Gazipaşa Caddesi'ne kadar devam etti.

    Türkiye şehitleri için ayakta! Yurdun dört bir yanında PKK terörü lanetlendi

    ELAZIĞ

    Elazığ’da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Filistin'e destek yürüyüşü ve şehitleri anma programı düzenlendi. Yürüyüşe, katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'e tepki gösteren dövizler taşıdı ve terör örgütü PKK aleyhinde slogan attı.

    Türkiye şehitleri için ayakta! Yurdun dört bir yanında PKK terörü lanetlendi

    ŞANLIURFA

    Şanlıurfa’da, Filistin ve şehitler için yürüyüş düzenlendi. Teröre ve İsrail’e lanet yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

    Şanlıurfa’da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri öncülüğünde bir araya gelen binlerce vatandaş, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı şehitleri ile Gazze için düzenlenen tepki yürüyüşüne katıldı. Balıklıgöl Platosunda bir araya gelen binlerce kişi, okunan basın açıklamasının ardından Kara Meydanı Camisine kadar yürüdü. Okunan basın açıklamasında şehitlere rahmet dilendi, teröre ve İsrail’e lanet edildi.

    Yürüyüş, Kara Meydanı Camisi önünde okunan dualarla son buldu.

    Türkiye şehitleri için ayakta! Yurdun dört bir yanında PKK terörü lanetlendi

    KAHRAMANMARAŞ

    Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından teröre ve işgalci İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar Türk bayrakları ile katılarak yoğun destek verdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar terörü lanetleyen sloganlar attılar.

    Türkiye şehitleri için ayakta! Yurdun dört bir yanında PKK terörü lanetlendi

    ERZURUM

    Erzurum’daki sivil toplum kuruluşları tarafından teröre ve işgalci İsrail'in saldırılarına karşı düzenlene yürüyüşe vatandaşlar yoğun destek verdi.

    Teröre karşı birlik mesajı verilen yürüyüşte güzergah boyunca vatandaşlarda alkışlarla destek verdi. Saray Bosna Caddesi’nden başlan yürüyüş İstasyon Meydanı’nda sona erdi. Polis yürüyüş yolunda geniş güvenlik önlemi aldı.

    Türkiye şehitleri için ayakta! Yurdun dört bir yanında PKK terörü lanetlendi

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
    ŞehitKuzey IrakTerörPKKSaldırı
    Haberler > Gündem > Türkiye şehitleri için ayakta! Yurdun dört bir yanında PKK terörü lanetlendi
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