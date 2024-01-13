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    81 ildeki tüm camilerde eller şehitler için semaya açılacak

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Türkiye, sınır ötesinden gelen 9 şehit haberine ağlarken Diyanet, yarın sabah 81 ildeki tüm camilerde sabah namazında şehitler için dua edileceğini bildirdi.

    81 ildeki tüm camilerde eller şehitler için semaya açılacak
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 32'ye yükseldi.

    Şehitlerin cenazeleri birer birer memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanırken Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. 

    TÜM CAMİLERDE DUALAR ŞEHİTLER İÇİN

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edileceğini açıkladı.

    81 ildeki tüm camilerde eller şehitler için semaya açılacak

    Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    "14 Ocak Pazar sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Biz de yapılacak olan dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Cami'nden katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum. Yüce Rabb'imiz kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eylesin."

    NE OLMUŞTU?

    Dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı. Çatışmanın ardında Türk jetleri peş peşe havalandı, bölge bombardımana tutuldu. Çok sayıda terör hedefi imha edildi, son 24 saatte öldürülen terörist sayısı 23'e yükseldi.  Ayrıca dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere de müdahale edildi. 12 kişilik gruptan 9'u etkisiz hale getirildi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ŞehitDiyanetDua
    Haberler > Gündem > 81 ildeki tüm camilerde eller şehitler için semaya açılacak
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