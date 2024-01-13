Şehit annesinden evladına son sarılış... 'Peygamber efendimize komşu oldun oğlum'

13 Ocak 2024 15:48 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 15:51

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üsse sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 9 Mehmetçik şehit oldu. Kahreden haber sonrası Türkiye şehitleri için tek yürek oldu. Düzenlenen törenlerle naaşları memleketlerine gönderilen şehitler, tek tek son yolculuklarına uğurlanmaya başlandı.

AMASYA ŞEHİDİNE AĞLADI

Şehir Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan da memleketi Amasya’da son yolculuğuna uğurlandı.

29 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Taşova ilçesine bağlı Çakırsu köyünde kılınan cenaze namazı sonrası dualar ve tekbirlerle köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'PEYGAMBER EFENDİMİZE KOMŞU OLDUN OĞLUM'

Şehidin kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Babası İbrahim Aslan evladının fotoğrafına sarılırken, annesi Hava Aslan da, “Peygamber efendimize komşu oldun oğlum” sözleriyle evladını son yolculuğuna uğurladı.

NE OLMUŞTU?

Dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı. Çatışmanın ardında Türk jetleri peş peşe havalandı, bölge bombardımana tutuldu. Çok sayıda terör hedefi imha edildi, son 24 saatte öldürülen terörist sayısı 23'e yükseldi.

Ayrıca dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere de müdahale edildi. 12 kişilik gruptan 9'u etkisiz hale getirildi.