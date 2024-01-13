Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Şehit annesinden evladına son sarılış... 'Peygamber efendimize komşu oldun oğlum'

    Kaynak: Ajanslar / Düzenleyen:

    Sınır ötesi operasyonda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahramanlarımızdan biri olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun Türk bayrağına sarılan acılı anne, "Peygamber efendimize komşu oldun oğlum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

    Şehit annesinden evladına son sarılış... &#039;Peygamber efendimize komşu oldun oğlum&#039;
    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üsse sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 9 Mehmetçik şehit oldu. Kahreden haber sonrası Türkiye şehitleri için tek yürek oldu. Düzenlenen törenlerle naaşları memleketlerine gönderilen şehitler, tek tek son yolculuklarına uğurlanmaya başlandı. 

    AMASYA ŞEHİDİNE AĞLADI

    Şehir Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan da memleketi Amasya’da son yolculuğuna uğurlandı.

    Şehit annesinden evladına son sarılış... 'Peygamber efendimize komşu oldun oğlum'

    29 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Taşova ilçesine bağlı Çakırsu köyünde kılınan cenaze namazı sonrası dualar ve tekbirlerle köy mezarlığına defnedildi.

    Şehit annesinden evladına son sarılış... 'Peygamber efendimize komşu oldun oğlum'

    Cenazeye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

    Şehit annesinden evladına son sarılış... 'Peygamber efendimize komşu oldun oğlum'

    'PEYGAMBER EFENDİMİZE KOMŞU OLDUN OĞLUM'

    Şehidin kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Babası İbrahim Aslan evladının fotoğrafına sarılırken, annesi Hava Aslan da, “Peygamber efendimize komşu oldun oğlum” sözleriyle evladını son yolculuğuna uğurladı.

    Şehit annesinden evladına son sarılış... 'Peygamber efendimize komşu oldun oğlum'

    NE OLMUŞTU?

    Dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı. Çatışmanın ardında Türk jetleri peş peşe havalandı, bölge bombardımana tutuldu. Çok sayıda terör hedefi imha edildi, son 24 saatte öldürülen terörist sayısı 23'e yükseldi. 

    Ayrıca dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere de müdahale edildi. 12 kişilik gruptan 9'u etkisiz hale getirildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
    AmasyaŞehitTerör
    Haberler > Gündem > Şehit annesinden evladına son sarılış... 'Peygamber efendimize komşu oldun oğlum'
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Suriye'nin kuzeyinde yeni sızma girişimi engellendi, 9 PKK'lı terörist öldürüldü - GündemSuriye'nin kuzeyinde yeni sızma girişimi engellendi, 9 PKK'lı terörist öldürüldüKahramanmaraş Valiliği’nden çadırda kaldığı iddia edilen şehit ailesiyle ilgili açıklama - GündemKahramanmaraş Valiliği’nden çadırda kaldığı iddia edilen şehit ailesiyle ilgili açıklamaHer taşın altından İsrail çıkıyor! MİT'in çökerttiği DEAŞ hücresindeki paralar dikkat çekti - GündemHer taşın altından İsrail çıkıyor! MİT'in çökerttiği DEAŞ hücresindeki paralar dikkat çektiBursa'da akılalmaz olay! Torununu otobüste unuttu - GündemBursa'da akılalmaz olay! Torununu otobüste unuttu'Şehit ailesinin çadırı' iddialarıyla ilgili Valilik'ten açıklama - Gündem'Şehit ailesinin çadırı' iddialarıyla ilgili Valilik'ten açıklamaDeniz Kuvvetleri'nden Doğu Akdeniz’de nefes kesen tatbikat, SAT timi adayı böyle ele geçirdi - GündemDeniz Kuvvetleri'nden Doğu Akdeniz’de nefes kesen tatbikat, SAT timi adayı böyle ele geçirdiŞehitlerimizden geriye yürek yakan hikâyeler kaldı, son videosu bu oldu... - GündemŞehitlerimizden geriye yürek yakan hikâyeler kaldı, son videosu bu oldu...Pençe Kilit şehitlerinin cenazeleri memleketlerine uğurlandı - GündemPençe Kilit şehitlerinin cenazeleri memleketlerine uğurlandıYenikapı'da seferler durdu, Metro İstanbul sebebini açıkladı - GündemYenikapı'da seferler durdu, Metro İstanbul sebebini açıkladıBakan Güler ve komuta kademesi sınır hattında - GündemBakan Güler ve komuta kademesi sınır hattında
    Sonraki Haber Yükleniyor...