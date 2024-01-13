Malatya'da terör örgütüne darbe! PKK/KCK mensubu 4 kişi gözaltına alındı

13 Ocak 2024 21:05 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 21:32

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehit ailelerinin ocaklarına ateş düşerken, terör örgütüne darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediliyor. Son 24 saatte sınır ötesi operasyonlarla 57 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kazandı.

MALATYA'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE

Malatya’da düzenlenen operasyonlarda PKK/KCK terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ve fişekler, 1 adet tüfek, 1 adet metal arama dedektörü ile 29 adet tarihi eser niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.