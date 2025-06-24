THY, Irak seferlerine yeniden başlıyor
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Türk Hava Yolları (THY), Erbil ve Bağdat olmak üzere Irak seferlerine çarşamba günü yeniden başlıyor. Gelişmeyi THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), ara verilen Irak seferlerine yeniden başlıyor.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Irak seferlerine yeniden başlanacağını, sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurdu.
Ekşi, paylaşımında, "Çarşamba günü Irak seferlerine (Erbil ve Bağdat) başlıyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir