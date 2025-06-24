THY, Irak seferlerine yeniden başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Haziran 2025 19:25 - Güncelleme: 24 Haziran 2025 19:27 - Güncelleme:

THY, Irak, Erbil, Bağdat, Seyahat, Havayolu, Haber

Türk Hava Yolları (THY), Erbil ve Bağdat olmak üzere Irak seferlerine çarşamba günü yeniden başlıyor. Gelişmeyi THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), ara verilen Irak seferlerine yeniden başlıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Irak seferlerine yeniden başlanacağını, sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurdu. Ekşi, paylaşımında, "Çarşamba günü Irak seferlerine (Erbil ve Bağdat) başlıyoruz." ifadesini kullandı. İlgili Haber THY iptal seferler nasıl sorgulanır? THY iptal olan uçuşlar son dakika

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir