TikTok'ta slime yoğurma, Kâbe'de sanal tavaf, halay, düğün konvoyu ve Viyana Kuşatması gibi akımların ardından bu kez "sanal askerlik" başladı. Kullanıcıların yorum yaparak sanal orduya katıldığı canlı yayınlarda, en fazla hediye gönderen kişi komutan oluyor.

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TikTok, son dönemde birbirinden farklı canlı yayın akımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İzleyicilerin para karşılığında satın aldıkları sanal hediyelerle yönlendirdiği yayınlara bu kez askerlik temalı bir içerik eklendi.

GÖNDERİLEN HEDİYELER RÜTBEYİ BELİRLİYOR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre "sanal askerlik" adı verilen canlı yayınlarda kullanıcılar yorum bölümüne mesaj göndererek dijital orduya katılabiliyor.

Yayına katılanların isimleri askerlik temalı animasyonda yer alırken, en fazla sanal hediye gönderen kullanıcı komutan unvanını kazanıyor.

Böylece izleyicilerin gerçek para karşılığında satın aldığı hediyeler, sanal ordudaki rütbeleri belirleyen bir unsura dönüşüyor.

TikTokta akımlar bitmiyor! Şimdi de sanal askerlik başladı: Para veren komutan oluyor

SLİME, TAVAF VE HALAYIN ARDINDAN YENİ AKIM

TikTok'ta daha önce slime yoğurma, sanal horon, halay, kına gecesi, Şehzade Mustafa'nın cenaze törenine katılma, düğün konvoyu, Kâbe'de tavaf ve çeşitli tarihî olayların canlandırıldığı yayınlar gündeme gelmişti.

Söz konusu yayınlarda izleyiciler, gönderdikleri hediyeler karşılığında dijital karakterlerini etkinliklere dahil edebiliyor.

TikTokta akımlar bitmiyor! Şimdi de sanal askerlik başladı: Para veren komutan oluyor

Son olarak ortaya çıkan sanal askerlik akımı da aynı sistemle hazırlanırken, canlı yayınlarda daha fazla hediye toplamak amacıyla kullanılan yöntemlere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Söz konusu akımlar, sosyal medya platformundaki sanal hediye sistemini gündemden düşürmüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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