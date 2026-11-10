Rezilliğin günden güne büyüdüğü TikTok’ta slime çılgınlığından sonra şimdi de ‘sanal halay- sıra gecesi’ çılgınlığı başladı. Özel yazılımla açılan yayınlarda, halaya girmek, damat olmak, takı takmak, çiğköfte yoğurmak isteyenler yayıncılara maddi değeri yüksek olan hediyeler atıyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 ilde başlattığı ‘kara para’ soruşturmasından son olarak TikTok fenomenleri çıkmıştı.

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HALAY- SIRA GECESİ AKIMI BÜYÜYOR

Skandalların, kaosun hiç azalmadığı sosyal medya platformu TikTok'ta slime akımının ardından şimdi de ‘sanal halay’, ‘sıra gecesi’ yayınları popüler hale geldi. Yayıncıların gelen hediyelerin değerlerine göre halayda sıra verdiği, kimini garson kimini müzisyen kimini çiğköfte yoğuran kişi olarak görevlendirdiği akım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Binlerce kişi sıraya girdi, TikTok’ta slimedan sonra bir rezillik daha! Hediye kılıflı kara para yağmuru dakikalarca sürdü

ÖZEL YAZILIMLA YAPMIŞLAR

Sadece 1 gün içinde TikTok keşfetini saran akımda yayıncılara dakikalar içinde gelen hediyelerin kaynağı da merak konusu oldu. Halay yayınları için özel bir yazılım bile geliştirildi. Yayıncılar sıra gecesi havasında yayınlar açıyor, izleyiciler de hediye göndererek yayına katılıyor. Sosyal medyada kimini güldüren kimini de şaşkına çeviren yayınlara yağan paranın kaynağı ise bilinmiyor.

Binlerce kişi sıraya girdi, TikTok’ta slimedan sonra bir rezillik daha! Hediye kılıflı kara para yağmuru dakikalarca sürdü

SLİME ÇILGINLIĞI

Öte yandan yakın zamanda TikTok’ta yayıncılar slime yayınlarına merak salmıştı. Bir içerik üreticinin bir gece 3 milyon kazandığı iddiasının ardından, kullanıcılar peş peşe slime yayınlarına başlamış, bazıları tanınmamak için kafalarına poşet, kese kağıdı geçirmiş maske takmıştı.

FENOMENLER KARA PARA AKLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada suçtan elde edilen gelirlerin, sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yapan fenomenler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlenmişti.

Binlerce kişi sıraya girdi, TikTok’ta slimedan sonra bir rezillik daha! Hediye kılıflı kara para yağmuru dakikalarca sürdü

Şüphelilerin, yayıncılara yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği tespit edilmişti. Bu hediyelerin yayıncılar tarafından platform üzerinden nakde çevrilerek hesaplarına aktarıldığı, ardından belirli bir komisyon kesintisi yapıldığı belirlenmişti.

Binlerce kişi sıraya girdi, TikTok’ta slimedan sonra bir rezillik daha! Hediye kılıflı kara para yağmuru dakikalarca sürdü

1 MİLYARI AŞKIN PARA HAREKETLİLİĞİ

14 şüpheliye ait son 6 yıllık kayıtları inceleyen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruş tutarında para hareketliliği tespit etmişti. Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Binlerce kişi sıraya girdi, TikTok’ta slimedan sonra bir rezillik daha! Hediye kılıflı kara para yağmuru dakikalarca sürdü

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