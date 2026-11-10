Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok fenomenlerine gönderilen sanal hediyeler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. MASAK incelemesinde 14 şüphelinin hesaplarında 6 yılda 1,9 milyar lirayı aşan para hareketi belirlendi. 8 ilde 11 şüpheli gözaltına alınırken TikTok'ta son günlerde binlerce kişinin izlediği ve para karşılığı sanal hediyeler gönderdiği slime yayınları da gündemde.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir yöntem ortaya çıkarıldı. Suçtan elde edilen gelirlerin, sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yapan fenomenler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

TikTok üzerinden yasa dışı bahis gelirlerine aklama operasyonu! 8 ilde 11 gözaltı

TİKTOK'TAKİ SANAL HEDİYELERLE PARA AKLAMA YÖNTEMİ

Başsavcılığın açıklamasına göre yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirler, TikTok'ta canlı yayın yapan sosyal medya fenomenlerine bağış görünümü altında aktarıldı.

Şüphelilerin, yayıncılara yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi.

Bu hediyelerin yayıncılar tarafından platform üzerinden nakde çevrilerek hesaplarına aktarıldığı, ardından belirli bir komisyon kesintisi yapıldığı belirlendi.

Kalan tutarların ise nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verildiği ortaya çıkarıldı.

Böylece yasa dışı yollarla elde edilen paraya sosyal medya gelirleri üzerinden yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı değerlendirildi.

TikTok üzerinden yasa dışı bahis gelirlerine aklama operasyonu! 8 ilde 11 gözaltı

TİKTOK'TA SLİME AKINI! BİNLERCE KİŞİ İZLİYOR, SANAL HEDİYE GÖNDERİYOR

Soruşturmanın merkezinde yer alan sanal hediye sistemi, son günlerde TikTok'ta hızla yayılan slime yayınlarıyla da gündeme geldi.

Sosyal medya platformunda çok sayıda kullanıcı, kamera karşısında saatler boyunca slime adı verilen jel kıvamındaki karışımları hazırlayarak canlı yayın yapıyor.

Bazı yayınlarda çiğ köfte tepsileri, büyük plastik kaplar ve variller içerisinde hazırlanan slime karışımları, izleyicilerin gönderdiği sanal hediyelere göre şekillendiriliyor.

İzleyiciler, gerçek parayla satın aldıkları jetonlarla yayıncılara sanal hediyeler gönderiyor. Yayıncılar da gelen hediyelerin türüne göre karışıma yeni malzemeler ekliyor, renklerini değiştiriyor veya slime'ın miktarını artırıyor.

Böylece kullanıcılar yalnızca yayını izlemekle kalmıyor, para karşılığı gönderdikleri hediyelerle içeriğin gidişatını da belirleyebiliyor.

TikTok üzerinden yasa dışı bahis gelirlerine aklama operasyonu! 8 ilde 11 gözaltı

BİR YAYINI AYNI ANDA 65 BİNDEN FAZLA KİŞİ İZLEDİ

Son haftalarda popülerleşen slime yayınları, ulaştıkları izleyici sayılarıyla da dikkat çekti.

Sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre slime hazırlanan yayınlardan biri aynı anda yaklaşık 65 bin 800 kişi tarafından izlendi.

Yayıncıların sanal hediyeler üzerinden yüksek tutarlarda gelir elde ettiği iddiaları da tartışmaları beraberinde getirdi.

Bir gecede 3 milyon lira kazanıldığı ileri sürülen yayınla ilgili açıklama yapan içerik üreticisi çift ise bu rakamı yalanladı. Çift, yaklaşık 140 bin jeton topladıklarını ve bunun 26-28 bin lira karşılığı bulunduğunu belirtti.

Aynı açıklamada yayında kullanılan malzemelere yaklaşık 17 bin lira harcandığı ifade edildi.

MASAK İNCELEMESİNDE 1,9 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından şüphelilerin mali işlemleri incelendi.

14 şüpheliye ait son 6 yıllık kayıtların araştırılmasında toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruş tutarında para hareketi tespit edildi.

TikTok üzerinden yasa dışı bahis gelirlerine aklama operasyonu! 8 ilde 11 gözaltı

SUÇ GELİRLERİYLE ALTIN ALINDIĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın bir diğer ayağında ise kuyumcular üzerinden gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı.

Başsavcılık açıklamasına göre suçtan elde edilen gelirlerle kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı belirlendi.

Bu yöntemle paranın finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Toplanan delillerin ardından 10 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon gerçekleştirilen iller şöyle:

Ankara

Antalya

Bursa

Manisa

İstanbul

Kahramanmaraş

Gaziantep

Hakkâri

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Hakkında işlem yapılan toplam 14 şüpheliden 11'i yakalanırken 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürüttüğü soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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