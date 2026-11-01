Skandallar platformu TikTok’ta slime yayını çılgınlığı dur durak bilmiyor. Bir içerik üreticinin bir gece 3 milyon kazandığı iddiasının ardından, kullanıcılar peş peşe slime yayınlarına başladı. Slime büyüdü, yayın saatler sürdü, hediyeler ise yayıncıların ceplerini doldurdu. Yayınlarda kimliğini gizlemek isteyenler ise çareyi kafalarına poşet geçirip, maske takmakta buldu.

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Skandalların ardının arkasının kesilmediği, kaynağı belirsiz milyonluk kazançların havada uçuştuğu sosyal medya platformu TikTok’ta slime yayınları, yeniden popüler hale geldi. Yayınları izleyenlerin yağdırdığı hediyeler ve yayıncıların milyonluk kazançları ise merak uyandırdı.

65 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Lady BuneLan adıyla yayın yapan içerik üreticisinin dev slime hazırladığı canlı yayın, aynı anda 65 binden fazla kişi tarafından izlendi. Yayının ardından genç kadının tek gecede 3 milyon TL kazandığı öne sürüldü.

TikTok’ta büyüyen rezillik! Milyonluk kazancı duyan yayına koştu, 7’den 70’e herkes slime yapıyor

BİR GECEDE 3 MİLYON İDDİASI

Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından yayıncı çift, elde ettikleri kazanca ilişkin açıklama yaptı. İkili, canlı yayın boyunca toplam 140 bin jeton topladıklarını ancak bu miktarın iddia edildiği gibi milyonlarca liralık bir kazanca karşılık gelmediğini öne sürdü.

TikTok’ta büyüyen rezillik! Milyonluk kazancı duyan yayına koştu, 7’den 70’e herkes slime yapıyor

KAZANÇ HESABINI KENDİLERİ AÇIKLADI

TikTok'un ödeme sistemine ilişkin bilgi veren çift, A-1 liginde bulunmayan yayıncılara 250 ila 270 jeton karşılığında 1 dolar ödendiğini ifade etti. Çift, 140 bin jetonun yaklaşık 519 ila 560 dolara karşılık geldiği belirterek vergi ödediklerini söyledi.

TikTok’ta büyüyen rezillik! Milyonluk kazancı duyan yayına koştu, 7’den 70’e herkes slime yapıyor

SLİME MALİYETİ 16 BİN 800 TL'Yİ BULDU

İkili, canlı yayında kullanılan malzemelerin maliyetini de açıkladı. Bir önceki yayında hazırladıkları dev slime için yaklaşık 16 bin 700 ila 16 bin 800 TL harcadıklarını açıklayan yayıncılar, kazanç değerlendirmesi yapılırken bu giderlerin de hesaba katılması gerektiğini söyledi.

TikTok’ta büyüyen rezillik! Milyonluk kazancı duyan yayına koştu, 7’den 70’e herkes slime yapıyor

SLİME BÜYÜDÜ, YAYIN SAATİ UZADI

İzleyiciler gönderdiği hediyelerle slime'a su, sim ve farklı malzemeler eklenmesini sağladıkları bu yayınlar, gün geçtikte daha da popüler hale geldi. Hediyeler geldikçe büyüyen slime, yayınların da saatlerce sürmesine neden oldu.

TikTok’ta büyüyen rezillik! Milyonluk kazancı duyan yayına koştu, 7’den 70’e herkes slime yapıyor

YÜZÜNÜ SAKLAYIP AÇTILAR

Slime yayınlarının yeniden popülerleşmesi ve yüksek kazanç iddialarının yayılmasıyla birlikte TikTok'ta benzer içeriklerin sayısı da artmaya başladı. Bir yayıncı tek yayında 70 bin TL kazandığını açıklarken, bazı kullanıcılar ise yüzlerini gizleyerek yayın açtı.

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