Sosyal medya platformu TikTok, son dönemde Kâbe'de sanal tavaf, slime yoğurma, halay, horon, kına gecesi ve düğün - cenaze konvoyu gibi canlı yayın akımlarıyla tartışmaların odağına yerleşti. İzleyicilerin para karşılığında satın aldıkları sanal hediyelerle yönlendirdiği yayınlar yeni bir kazanç yöntemine dönüştü. Hemen her gün ayrı bir değer istismarına sahne olan platformun adı kara para aklama soruşturmalarında da geçiyor.

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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından TikTok, son haftalarda birbirinden farklı canlı yayın akımları ve bu yayınlardan elde edilen gelirlerle gündeme geliyor.

Başlangıçta eğlence amacıyla hazırlanan slime yoğurma, sanal halay, horon, düğün konvoyu ve sıra gecesi gibi yayınlara, son olarak Kâbe'de sanal tavaf, Viyana kuşatmasına katılma, Şehzade Mustafa'nın cenaze törenine iştirak ve canlı yayında toplu halde uykuya dalma gibi akımlar da eklendi.

TikTokta rezaletin sınırı yok: Kâbede tavaftan cenazeye, halaydan pavyona...

Kullanıcıların gerçek para karşılığında satın aldıkları jetonlarla yayıncılara hediye gönderdiği sistemde, gönderilen hediyenin değerine göre ekrandaki karakterler ve animasyonlar değişiyor. Böylece izleyiciler, canlı yayınların akışını para harcayarak yönlendirebiliyor.

TikTokta rezaletin sınırı yok: Kâbede tavaftan cenazeye, halaydan pavyona...

KÂBE'DE SANAL TAVAF AKIMI TEPKİ ÇEKTİ

TikTok'ta son olarak Kâbe'nin üç boyutlu görüntüleri kullanılarak hazırlanan sanal tavaf yayınları infiale yol açtı.

Söz konusu yayınlarda kullanıcılar, isimlerini taşıyan dijital karakterlerle Kâbe çevresinde sanal tavafa katılabiliyor. İzleyicilerin gönderdiği hediyelere göre farklı animasyonlar devreye giriyor.

Bazı yayınlarda "zemzem ikramı", "Hacerü'l-Esved'e selam" ve "şeytan taşlama" gibi dini kavramların da sanal hediye sistemiyle ilişkilendirilmesi tepki çekti.

Dini vecibe ve ritüellerin etkileşim-kazanç amacıyla hazırlanan dijital oyunlara dönüştürülmesi sosyal medyada tartışmalara neden olurken, bu yayınlar için geliştirilen yazılımların internet ortamında satışa sunulduğu da belirtildi.

TikTokta rezaletin sınırı yok: Kâbede tavaftan cenazeye, halaydan pavyona...

SLİME YOĞURARAK BİNLERCE KİŞİYİ EKRAN BAŞINA TOPLADILAR

Son dönemde TikTok'taki akımların en dikkat çekeni slime yoğurma yayınları olmuştu.

Yayıncılar, büyük kaplarda veya yere serdikleri brandalar üzerinde saatlerce slime hazırlarken izleyiciler gönderdikleri sanal hediyelerle karışıma yeni malzemeler eklenmesini sağladı.

Ekim ayı sonunda gündeme gelen yayınlardan birini aynı anda yaklaşık 65 bin kişi izledi.

Söz konusu yayından bir gecede 3 milyon lira kazanıldığı iddia edilse de yayını gerçekleştiren çift bu rakamı yalanladı. Yayıncılar, 140 bin jeton topladıklarını açıkladı. Söz konusu videoların ardından diğer akımlar daha da viral hale geldi.

TikTokta rezaletin sınırı yok: Kâbede tavaftan cenazeye, halaydan pavyona...

DAHA ÇOK PARA VEREN KEMENÇECİ OLUYOR

Slime yayınlarının ardından sanal halay, horon, sıra gecesi, düğün konvoyu ve kına gecesi temalı içerikler de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Bu yayınlarda izleyiciler, gönderdikleri sanal hediyelerle dijital karakterlerini oyunlara dahil edebiliyor.

Örneğin sanal horon yayınlarında belirli hediyeleri gönderen kullanıcıların karakterleri horon halkasına katılırken, daha yüksek değerli hediyeler gönderenler horon başı veya kemençeci olabiliyor.

Sanal düğün konvoylarında ise kullanıcıların isimlerini taşıyan otomobiller yarışıyor. Gönderilen hediyeler, araçların hızını ve oyundaki konumunu etkileyebiliyor.

Sıra gecesi ve sanal pavyon konseptli yayınlarda da benzer yöntemlerle izleyicilerin etkinliklere katılması sağlanıyor.

CANLI YAYINLARDA PARA KAZANMA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

TikTok'un canlı yayın sisteminde kullanıcılar, gerçek para ödeyerek satın aldıkları jetonlarla dijital hediyeler gönderebiliyor.

Bu hediyeler yayıncılar için platformun kuralları çerçevesinde gelire dönüşebiliyor.

Son dönemde popülerleşen etkileşimli yayınlarda ise gönderilen hediyeler yalnızca yayıncıya destek amacı taşımıyor. Hediyenin türüne ve değerine göre oyundaki karakterler hareket ediyor, yeni animasyonlar açılıyor veya kullanıcıların isimleri ekranda gösteriliyor.

Böylece sanal hediye sistemi, canlı yayınlardaki oyunların temel unsurlarından biri haline geliyor.

KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASINDA 1,9 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

TikTok'un sanal hediye sistemi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasıyla da gündeme geldi.

Başsavcılığın 11 Kasım tarihli açıklamasına göre, bazı sosyal medya fenomenlerinin canlı yayınları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı.

Soruşturmada, 14 kişinin banka hesaplarında son 6 yılda toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruşluk para hareketi tespit edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin çalışmaları sonucunda, 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait ilgili mal varlıklarına da el konuldu.

SANAL HEDİYELERLE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANDIĞI İDDİASI

Buna göre, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin bazı sosyal medya fenomenlerinin canlı yayınlarına yüksek değerli dijital hediyeler gönderilerek aktarıldığı belirlendi.

Yayıncıların bu hediyelerden elde ettikleri gelirleri belirli komisyonlar karşılığında nakit, banka havalesi veya ziynet eşyaları aracılığıyla yeniden dolaşıma soktukları öne sürüldü.

Bu yöntemle suç gelirlerinin kaynağının gizlenmeye ve paranın yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirtildi.

Soruşturma, sosyal medya platformlarındaki sanal hediye sistemlerinin suç gelirlerinin aklanmasında kullanılabilmesi riskini gündeme getirdi.

Bununla birlikte, soruşturmada tespit edilen para hareketleri, TikTok'taki bütün canlı yayınların veya popüler sanal akımların yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu anlamına gelmiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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