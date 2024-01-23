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    TIR içerisinde uçak ele geçirildi!

    Kaynak: Habertürk / Düzenleyen:

    Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen bir TIR'da yapılan aramalarda 1964 model Cessna F172 tipi uçak bulundu. 11 metre kanata sahip, 620 bin lira değerinde olan uçak, kaçak eşya olarak kayıtlara geçti. Uçağın adli süreçlerin ardından satılabileceği belirtildi. 

    TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
    Gündem Haberleri  / Habertürk

    Sınırdan geçirilmeye çalışılan kaçak eşya listesine uçak da eklendi... Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen bir TIR'da risk analizleri kapsamında yapılan aramalarda demonte halde 1964 model Cessna F172 tipi uçak bulundu.

    Habertürk'ün haberine göre sürücü V.M. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan gözaltına alındı. Şüpheli V.M. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    UÇAK ATATÜRK HAVALİMANINA ÇEKİLDİ

    El konulan uçağın Çorlu Havalimanı'na gönderilmek üzere yazışmalar yapıldı. Fakat burada yer olmadığı için başka bir TIR’a yüklenen uçak muhafaza edilmek üzere Atatürk Havalimanı'na çekildi.

    TIR içerisinde uçak ele geçirildi!

    ANTİKA OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

    Kapıkule Sınır Kapısı'nda beyan harici ele geçirilen ve antika olarak değerlendirilen uçak dönemin en lüks 3 yolcu taşıma uçağı konumumda. Kısa mesafe iniş kalkış yapabilme özelliğine sahip uçağın piyasa değeri de 620 bin Türk Lirası.

    TIR içerisinde uçak ele geçirildi!

    SAHİBİ ÇIKMAZSA SATILACAK

    Eğitim uçağı olarak üretilen tek motorlu 11 metre kanata sahip uçağın uzunluğu ise 8.28 metre. Uçak günümüzde hala eğitim uçağı olarak kullanıyor.

    TIR içerisinde uçak ele geçirildi!

    Kaçak eşya olarak yakalanan uçağın adli sürecin tamamlanmasının ardından satılabileceği kaydedildi.

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Habertürk
    UçakKapıkuleTır
    Haberler > Gündem > TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
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