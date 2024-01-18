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    Tır tünelde otomobile çarptı! Korkunç zincirleme kaza

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Aydın-İzmir otobanında yer alan tünelde bir tırın otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, tünelde bulunan güvenlik kamerası olay anını saniye saniye kaydetti.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kaza, Aydın-İzmir otobanı Germencik ilçesi mevkii Selatin Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın ilindeki taziye ziyaretinin ardından İnegöl'e dönmek üzere yola çıkan sürücü Vasıf S.(38) yönetimindeki 16 BFZ 775 plakalı otomobile, sürücüsünün kontrolünden çıkan 03 AFY 750 plakalı tır çarparak sürükledi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan amcası Bayram S.(63) yaralandı.

    Tır tünelde otomobile çarptı! Korkunç zincirleme kaza

    “ANİ FREN YAPAN ARAÇLAR BİRBİRİNE ÇARPTI”

    Kazanın hemen ardından kapanan yolda ani fren yapan araçlar birbirine çarptı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    “SORUŞTURMA SÜRÜYOR”

    Kaza anı tünelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tırın otomobile çarpması ve önüne katarak sürüklemesi ve sonrasında diğer araçların kazaya karışması yer alıyor.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KazaAydın İzmirTır
    Haberler > Gündem > Tır tünelde otomobile çarptı! Korkunç zincirleme kaza
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