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Togg T10F, TBMM'de sergilendi! Milletvekilleri de hayran kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Togg T10F, TBMM&#039;de sergilendi! Milletvekilleri de hayran kaldı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg T10F, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunan kampüste sergilendi. Togg T10F, fastback sedan tasarımı, gelişmiş teknolojik altyapısı ve çevreci elektrikli motor seçenekleriyle milletvekillerini hayran bıraktı.

Togg T10F, TBMM'de bulunan kampüste sergilendi. Milletvekilleri genel kurul çalışmaları sonrasında Togg'un yeni modeli T10F'yi yakından inceleme ve test sürüşleriyle deneme fırsatı buldu.

AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç da aracın özelliklerine hayran kaldı.

Togg T10F TBMM'de sergilendi! Milletvekilleri de hayran kaldı - 1. Resim

TBMM kampüsü içerisindeki alanda yeni model aracı tecrübe eden Özen şunları söyledi:

"Dış ve iç tasarım görüntüsü çok güzel. Kısa sürede hızlanarak ivme kazanması da gözlerden kaçmıyor. Yol tutuşu da gerçekten çok başarılı. Ülkemize hayırlı olsun. Çalışarak üreterek ülkemizi her alanda en yükseğe çıkarmak için gayret edeceğiz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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