Togg T10F, TBMM'de sergilendi! Milletvekilleri de hayran kaldı

Togg T10F, TBMM'de bulunan kampüste sergilendi. Milletvekilleri genel kurul çalışmaları sonrasında Togg'un yeni modeli T10F'yi yakından inceleme ve test sürüşleriyle deneme fırsatı buldu.

AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç da aracın özelliklerine hayran kaldı.

TBMM kampüsü içerisindeki alanda yeni model aracı tecrübe eden Özen şunları söyledi:

"Dış ve iç tasarım görüntüsü çok güzel. Kısa sürede hızlanarak ivme kazanması da gözlerden kaçmıyor. Yol tutuşu da gerçekten çok başarılı. Ülkemize hayırlı olsun. Çalışarak üreterek ülkemizi her alanda en yükseğe çıkarmak için gayret edeceğiz"