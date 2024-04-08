Tokat'ta kar yağdı, her yer beyaza büründü

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Nisan 2024 06:55 - Güncelleme: 8 Nisan 2024 06:59 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta yağmur beklenirken kar yağdı. Yüksek kesimlerinde etkili olan yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışının ardından caddeler beyaza bürünürken çok sayıda ekip de aralıksız olarak çalışmaya başladı.