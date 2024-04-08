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Tokat'ta kar yağdı, her yer beyaza büründü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tokat&#039;ta kar yağdı, her yer beyaza büründü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta yağmur beklenirken kar yağdı. Yüksek kesimlerinde etkili olan yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışının ardından caddeler beyaza bürünürken çok sayıda ekip de aralıksız olarak çalışmaya başladı.

Tokat'ın bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde nisan yağmurları beklenirken kar yağışı etkili oldu.

Tokat'ta kar yağdı, her yer beyaza büründü - 1. Resim

HEM KAR HEM SİS

Yağan kar ve etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Polis ve jandarma ekipleri de harekete geçti. Olası bir kazayı önlemek adına gece boyunca yolda devriye attı.

Tokat'ta kar yağdı, her yer beyaza büründü - 2. Resim

Karayolları ekipleri de karla kaplanan yolda sıyırma işlemi yaparak buzlanma ihtimaline karşılık gece boyunca tuzlama çalışması yaptı. Nisan karıyla birlikte çam ağaçlarının beyaza büründüğü Çamlıbel Geçidi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Tokat'ta kar yağdı, her yer beyaza büründü - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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