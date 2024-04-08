Tokat'ta kar yağdı, her yer beyaza büründü
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta yağmur beklenirken kar yağdı. Yüksek kesimlerinde etkili olan yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışının ardından caddeler beyaza bürünürken çok sayıda ekip de aralıksız olarak çalışmaya başladı.
Tokat'ın bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde nisan yağmurları beklenirken kar yağışı etkili oldu.
HEM KAR HEM SİS
Yağan kar ve etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Polis ve jandarma ekipleri de harekete geçti. Olası bir kazayı önlemek adına gece boyunca yolda devriye attı.
Karayolları ekipleri de karla kaplanan yolda sıyırma işlemi yaparak buzlanma ihtimaline karşılık gece boyunca tuzlama çalışması yaptı. Nisan karıyla birlikte çam ağaçlarının beyaza büründüğü Çamlıbel Geçidi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı