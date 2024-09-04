Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tokat'ta seyir halindeki motosiklet alev aldı

Tokat'ta seyir halindeki motosiklet alev aldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta motosiklet sürücüsü normal yolunda seyir halindeyken bir anda alev aldı. Motorundan atlayarak kurtulan sürücü, Nicolas Cage'in rol aldığı 'Hayalet Sürücü' filmini akıllara getirdi.

İlçeye bağlı Turgut Özal Caddesi'nde seyir halinde olan Arda Akman idaresindeki motosiklet, motor kısmından aniden alev aldı. Alevler kısa sürede motosikletten yola sıçradı ve tehlikeli anlar yaşandı. Akman, hızla motosikletinden inerek güvenli bir alana geçti. 

Tokat'ta seyir halindeki motosiklet alev aldı - 1. Resim

Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle yangın tüpü ve su kullanılarak alevler söndürüldü. Yaşanan bu olay, Akman'ın kask kamerasına anbean yansıdı. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, "Hayalet Sürücü" filmindeki sahneleri andıran anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Tokat'ta seyir halindeki motosiklet alev aldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sinop'ta çöplükte bebek cesedi bulunmuştu! Olayla ilgili yeni gelişmeBeşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy kadrodan çıkarıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şanlıurfa'da yakıt tankeri devrildi! 1 kişi hayatını kaybetti - GündemYakıt tankeri devrildi! 1 kişi hayatını kaybettiSinop'ta çöplükte bebek cesedi bulunmuştu! Olayla ilgili yeni gelişme - GündemSinop'ta çöplükte bebek cesedi bulunmuştu! Olayla ilgili yeni gelişmeEski Bakanın oğlu anneannesi öldürmüştü... Kamu davası açıldı - GündemAbdullatif Şener'in oğluna kamu davası!İzmir'de Selvili ailesinin 2,5 milyar liralık davasına yeni mirasçı çıktı - Gündem2,5 milyar liralık miras davası!Eskişehir'de hemşire Tuğba Koç'un şüpheli ölümü: Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı - GündemSerbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktıUkrayna'yı füzelerle vuran Rusya, Donetsk'te iki yerleşim birimini ele geçirdi - GündemSavaş kızışıyor! Rusya 2 bölgeyi ele geçirdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...