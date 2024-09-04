Tokat'ta seyir halindeki motosiklet alev aldı

Tokat'ta motosiklet sürücüsü normal yolunda seyir halindeyken bir anda alev aldı. Motorundan atlayarak kurtulan sürücü, Nicolas Cage'in rol aldığı 'Hayalet Sürücü' filmini akıllara getirdi.

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İlçeye bağlı Turgut Özal Caddesi'nde seyir halinde olan Arda Akman idaresindeki motosiklet, motor kısmından aniden alev aldı. Alevler kısa sürede motosikletten yola sıçradı ve tehlikeli anlar yaşandı. Akman, hızla motosikletinden inerek güvenli bir alana geçti.

Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle yangın tüpü ve su kullanılarak alevler söndürüldü. Yaşanan bu olay, Akman'ın kask kamerasına anbean yansıdı. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, "Hayalet Sürücü" filmindeki sahneleri andıran anlar sosyal medyada dikkat çekti.