Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > TOKİ'den 36 şehirde çok ucuza arsa! Aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara da var: 48 ay vade, yüzde 15 indirim...

TOKİ'den 36 şehirde çok ucuza arsa! Aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara da var: 48 ay vade, yüzde 15 indirim...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TOKİ&#039;den 36 şehirde çok ucuza arsa! Aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara da var: 48 ay vade, yüzde 15 indirim...
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

TOKİ, aralarında İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana'nın da olduğu 36 şehirde 245 arsayı satışa çıkardı. Yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile alınabilecek arsaları peşin almak isteyenlere ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye genelinde arsa satışına devam ediyor. Bu kez belirlenen 36 şehirde 245 arsa 4 Ağustos'ta açık artırmayla satışa çıkacak. 

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, tarım, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, kentsel çalışma, lojistik ve sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek, arsaların peşin alımlarında ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

İŞTE O ŞEHİRLER

Muhammen bedeli 15 milyar 725 milyon 393 bin 405 lira olan toplam 3 milyon 699 bin 431 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak'taki 245 arsa, açık artırmayla satılacak.

Açık artırmalar, 4 Ağustos tarihinde saat 10.30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca istekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye"www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

YKS aday cevapları nasıl öğrenilir? ÖSYM cevap kağıdı görüntüleme ekranı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Giresun’da kaza: Tır şoförü olay yerinde can verdi - GündemGiresun’da kaza: Tır şoförü olay yerinde can verdiKuyumcudan 24 milyon liralık altın çaldılar! Polis eliyle koymuş gibi enseledi - GündemKuyumcudan 24 milyon liralık altın çaldılar! Polis eliyle koymuş gibi enselediYKS birincisinin kardeşi de LGS şampiyonu çıktı! Tercih edeceği bölümü açıkladı - GündemYKS birincisinin kardeşi de LGS şampiyonu çıktı!Gaziantep'te 106 milyon TL'lik operasyon! Çok sayıda tutuklama var - Gündem106 milyon TL'lik operasyon! Çok sayıda tutuklama varAbdullah Gül o etkinlikte ortaya çıktı! Kral Charles ile sohbeti damga vurdu - GündemKral Charles ile sohbeti damga vurduBir kentimizde tarım işçileri yaşadı! Günlük mesai ücretleri 2 bin liraya dayandı - GündemBir kentimizde tarım işçileri yaşadı!
Sonraki Haber Yükleniyor...