Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Toprak kayması gün yüzüne çıkardı: Ankara'daki estetikten uzak binanın temeli metrelerce uzuyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Ankara'da toprak kaymasının ardından temeli ortaya çıkan bir binanın estetikten uzak görüntüsü dikkat çekiyor. Mamak ilçesinde bulunan ve beton temeli metrelerce uzayan binanın çevresin güçlendirme çalışmaları yapıldı.

Kaydet
|

Ankara’nın Mamak ilçesinde yer alan bir apartmanın toprak kayması nedeniyle istinat duvarı yıkıldı.

Duvarın yıkılmasıyla birlikte bina temelinin bir kısmı ortaya çıktı. Oluşan görüntü ise apartmanın şehir estetiğinden uzak halini gözler önüne serdi.

Toprak kayması gün yüzüne çıkardı: Ankara'daki estetikten uzak binanın temeli metrelerce uzuyor
Başlık ResmiToprak kayması gün yüzüne çıkardı: Ankara'daki estetikten uzak binanın temeli metrelerce uzuyor

TEMEL TOPRAK ÜSTÜNE ÇIKTI

Ankara’nın Mamak ilçesinde, toprak kayması sonucu istinat duvarı çöken ve bu nedenle boşaltılan 17 katlı apartmanın çevresinde güvenlik çalışmaları devam ediyor.

Duvarın yıkılmasıyla binanın temelinin bir kısmı ortaya çıkarken, güvenliğin sağlanması amacıyla iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı.

Toprak kayması gün yüzüne çıkardı: Ankara'daki estetikten uzak binanın temeli metrelerce uzuyor
Başlık ResmiToprak kayması gün yüzüne çıkardı: Ankara'daki estetikten uzak binanın temeli metrelerce uzuyor

GÜÇLENDİRME İÇİN KAZIK DESTEĞİ

Binanın çevresindeki toprak iş makineleriyle kontrollü şekilde kazılırken, çalışmaların ardından zeminin güçlendirilmesi için kazıklarla sağlamlaştırma işlemi yapılması planlanıyor.

Toprak kayması gün yüzüne çıkardı: Ankara'daki estetikten uzak binanın temeli metrelerce uzuyor
Başlık ResmiToprak kayması gün yüzüne çıkardı: Ankara'daki estetikten uzak binanın temeli metrelerce uzuyor

Apartmanın temelinin bir kısmının ortaya çıkmasıyla oluşan görüntü, binanın şehir estetiğinden uzak halini gözler önüne serdi.

ÖNERİLEN HABERLER
İzmir
GÜNDEM

İzmir'de Yahudilerden sokak ortasında kutlama: "Nasıl bir model anlamadık"

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.