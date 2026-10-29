Ankara'da toprak kaymasının ardından temeli ortaya çıkan bir binanın estetikten uzak görüntüsü dikkat çekiyor. Mamak ilçesinde bulunan ve beton temeli metrelerce uzayan binanın çevresin güçlendirme çalışmaları yapıldı.

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Ankara’nın Mamak ilçesinde yer alan bir apartmanın toprak kayması nedeniyle istinat duvarı yıkıldı.

Duvarın yıkılmasıyla birlikte bina temelinin bir kısmı ortaya çıktı. Oluşan görüntü ise apartmanın şehir estetiğinden uzak halini gözler önüne serdi.

Toprak kayması gün yüzüne çıkardı: Ankara'daki estetikten uzak binanın temeli metrelerce uzuyor

TEMEL TOPRAK ÜSTÜNE ÇIKTI

Ankara’nın Mamak ilçesinde, toprak kayması sonucu istinat duvarı çöken ve bu nedenle boşaltılan 17 katlı apartmanın çevresinde güvenlik çalışmaları devam ediyor.

Duvarın yıkılmasıyla binanın temelinin bir kısmı ortaya çıkarken, güvenliğin sağlanması amacıyla iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı.

Toprak kayması gün yüzüne çıkardı: Ankara'daki estetikten uzak binanın temeli metrelerce uzuyor

GÜÇLENDİRME İÇİN KAZIK DESTEĞİ

Binanın çevresindeki toprak iş makineleriyle kontrollü şekilde kazılırken, çalışmaların ardından zeminin güçlendirilmesi için kazıklarla sağlamlaştırma işlemi yapılması planlanıyor.

Toprak kayması gün yüzüne çıkardı: Ankara'daki estetikten uzak binanın temeli metrelerce uzuyor

Apartmanın temelinin bir kısmının ortaya çıkmasıyla oluşan görüntü, binanın şehir estetiğinden uzak halini gözler önüne serdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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