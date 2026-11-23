Bir süredir Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve son olarak geçtiğimiz cuma günü durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Trabzon'un Düzköy ilçesi Belediye Başkanı Selim Çelenk, bu sabah hayatını kaybetti.

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Trabzon'un Düzköy ilçesi Belediye Başkanı Selim Çelenk, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde bu sabaha karşı vefat etti.

Bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle Trabzon'da hastaneye başvuran 59 yaşındaki Çelenk, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde 1,5 ay tedavi görmüş ve sonrasında Düzköy Belediyesi'ndeki görevine geri dönmüştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Pankreas rahatsızlığı geçtiğimiz ekim ayında yeniden nükseden Selim Çelenk, geçtiğimiz günlerde tekrar Ankara'da tedavi altına alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine 20 Kasım Cuma günü yoğun bakıma alınan Çelenk'in bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı.

Vefat eden Belediye Başkanı Selim Çelenk, evli ve 2 çocuk babasıydı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Düzköy Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIDüzköy

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