Trabzon'da can pazarı! Şelale taştı, turistler mağaradan mahsur kaldı
Trabzon'da dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak bilinen Çal Mağarası'nı sel vurdu. Şelalenin taşması sonucu mağarada mahsur kalan turistler için AFAD ve belediye ekipleri seferber oldu.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde etkili olan yağışlar önemli turizm merkezlerinden biri olan Çal Mağarası'nı da etkiledi.
Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çalköy'de bulunan ve dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Çal Mağarası'nın üst kısmında bulunan şelale yağmur sularının etkisiyle taştı.
AFAD TURİSTLER İÇİN DEVREYE GİRDİ
Akış hızı artan şelale sularının taşması sonucu yolu ulaşıma kapanan mağaradaki turistler mahsur kaldı.
AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve Düzköy Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla turistler güvenli alana götürüldü. Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SAĞANAK DEVAM EDİYOR
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede mağara çevresindeki araçlar da bulundukları yerden kaldırıldı.
Yol güzergahında su birikintilerinin oluştuğu bölgede sağanak sürüyor.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Bazı vatandaşların ise mağaradan çıkışı saniye saniye kaydedildi.
Daha önceki yıllarda da benzer şekilde sel görüntüleri yaşanmış, sel tahribata yol açmıştı.
Kaynak: Ajanslar