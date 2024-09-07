Trabzon'da can pazarı! Şelale taştı, turistler mağaradan mahsur kaldı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Ajanslar 7 Eylül 2024 20:40 - Güncelleme: 7 Eylül 2024 20:47 - Güncelleme:

Trabzon'da dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak bilinen Çal Mağarası'nı sel vurdu. Şelalenin taşması sonucu mağarada mahsur kalan turistler için AFAD ve belediye ekipleri seferber oldu.