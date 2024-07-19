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Trabzon'un Yomra ilçesinde doğalgaz kullanmayana ceza

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trabzon&#039;un Yomra ilçesinde doğalgaz kullanmayana ceza

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan vatandaşlar alınan kararla doğalgaz abonelik işlemlerini yapmazlarsa cezai işleme tabi olacaklar. Çevre ve gürültü kirliliğini engellemek için alınan kararlardan birisi de inşaat çalışmaları ve benzer çalışmaları içeren işletmelerin pazar günleri ve 19.00’dan sonra çalışmasının yasaklanması oldu. 

Trabzon'un Yomra ilçesinde devam eden doğalgaz çalışmaları sırasında belediye dikkat çeken kararlara imza attı. 

Yomra Belediye Meclisinde kapısına doğalgaz gelmesine rağmen abonelik işlemlerini yaptırmayanlara cezai işlem yapılması kararı alındı. Böylece ilçede doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılarak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

SAAT 19'DAN SONRA YASAK

Yomra Belediye Meclisinde ayrıca alınan kararla, ilçedeki inşaat çalışmalarının, marangoz, kereste, demir atölyeleri gibi işletmelerin, küçük sanayi atölyeleri ve kum-çakıl ocaklarının pazar günleri, gün boyunca ve diğer günler 19.00’dan sonra çalışması da yasaklandı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ilçe sakinlerinin huzur ve mutluluğu için bir dizi kararlar aldıklarını söyledi.

TARİH YILSONUNA VERİLDİ

Pazar günleri faaliyet gösteren bu tür işletmelerin halkı rahatsız ettiğini kaydeden Başkan Bıyık, “Bu nedenle pazar günleri ve diğer günler 19.00’dan sonra bu işletmelerimizin faaliyet göstermesine yasak getirdik. Ayrıca kapısına doğalgaz getirilen her işletmenin bir an evvel gaz kullanmaya başlamasını istiyoruz. Böylece çevre ve görüntü kirliğinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz.

İlçemizdeki doğalgaz çalışmaları devam etmektedir. Yıl sonunda Sancak mahallemizin büyük kısmı doğalgaza kavuşmuş olacaktır. Aynı şekilde Gürsel mahallemizdeki TOKİ konutları da gaza kavuşacaktır. Tasarruf tedbirleri nedeniyle bazı Namıkkemal mahallemizdeki alanlar ile Sancak ve Kaşüstü mahallerimizdeki bazı alanlardaki şebeke çalışmaları seneye bırakılmıştır. Karadeniz’in incisi, Trabzon’un marka ilçesi olan Yomramızda halkımızın huzur ve mutluluğunu arttırmak için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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