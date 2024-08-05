Trafik kazasında ölen gelin ve damadın düğün görüntüleri ortaya çıktı

Kütahya'da dün gece iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında düğünden dönen gelin ve damat hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybeden 2 gencin aynı gece kaydedilen düğün görüntüleri ortaya çıktı.

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Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'de düğünleri yapılan Emet ilçesi Göncek Köyü Camii imamı Mustafa Özer (23) ve eşi Havvanur Biltekin, gece saatlerinde 07 AFU 428 plakalı araçla seyir halindeyken, Emet ilçesi Kovalı mevkiinde 35 FU 930 plakalı araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin'in olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kazada ayrıca 1 kişi yaralandı. Genç çiftin cenazeleri olay yeri ve savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

DANS ETTİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin'in Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'deki düğünlerinde çekilen görüntüler ortaya çıktı.