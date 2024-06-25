Trafik polisi ve küçük kızın yürekleri ısıtan anları: Bu araba benim değil...

Bir trafik polisinin durduğu araçtaki kız çocuğu polis aracındaki sirene basmak istedi. Çocuğun hayalini gerçekleştiren polis, gülümseten anlara imza attı.

Kara yolunda trafik denetimi yapan polis ekipleri bir aracı durdurdu. Araçta seyahat eden kız çocuğu polis arabasındaki sirene basmak istedi.

Minik kızın isteğini kırmayan polis memuru yürekleri ısıtan anlara imza attı. Çocuğa 'Bu araba benim değil, hepimizin. Biz size hizmet için varız" diyen polis memuru şu ifadeleri kullandı:

Babanı niye durdurduk, arabamız temiz mi, bir sorun var mı?

Canın sıkıldığında, sıkıştığında herhangi bir polisin yanına gidebilirsin. Var mı diyeceğin bir şey? O zaman bir sarılayım sana.

Tebessüm ettiren sohbetin ardından minik kız polis memurunun fotoğrafını çekti.







