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Tramvay kullanacaklar dikkat! Kabataş-Bağcılar seferlerinde aksama
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arızalanan bir araç nedeniyle seferlerde aksama olduğunu duyurdu. Seferler bir saatin ardından normale döndü.
Kabataş-Bağcılar arasındaki tramvay hattı yolunda bir arabanın arızalanması nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu aracı arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Metro İstanbul tarafından yapılan ikinci duyuruda, yaklaşık 1 saatin ardından seferlerin normale döndüğünü bildirdi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı