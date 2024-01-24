Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Tramvay kullanacaklar dikkat! Kabataş-Bağcılar seferlerinde aksama

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arızalanan bir araç nedeniyle seferlerde aksama olduğunu duyurdu. Seferler bir saatin ardından normale döndü.

    Tramvay kullanacaklar dikkat! Kabataş-Bağcılar seferlerinde aksama
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kabataş-Bağcılar arasındaki tramvay hattı yolunda bir arabanın arızalanması nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılıyor.

    Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu aracı arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

    SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

    Metro İstanbul tarafından yapılan ikinci duyuruda, yaklaşık 1 saatin ardından seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İstanbulMetroTramvay
    Haberler > Gündem > Tramvay kullanacaklar dikkat! Kabataş-Bağcılar seferlerinde aksama
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    MİT Başkanı Kalın'dan Irak çıkarması, Kalkınma Yolu için istikrar vurgusu - GündemMİT Başkanı Kalın'dan Irak çıkarması, Kalkınma Yolu için istikrar vurgusuÇocukların görüntülerini para karşılığı satanlara 20 ilde dev operasyon: 35 gözaltı var - GündemÇocukların görüntülerini para karşılığı satanlar yakalandıİki defa ertelenmişti, Reisi bugün Türkiye’ye geliyor - GündemReisi bugün Türkiye’ye geliyorSoma’da 301 madenci hayatını kaybetmişti, tazminattaki 'tarih' şartı AYM’den döndü! - GündemTazminattaki 'tarih' şartı AYM’den döndüİstanbul Sarıyer'de kavgayı ayırmaya giden polis çatışmanın ortasında kaldı: 5 kişi yaralandı - GündemPolis çatışmanın ortasında kaldıKahramanmaraş'ta gece yarısı korkutan deprem - GündemKahramanmaraş'ta gece yarısı korkutan depremAkdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu - GündemAkdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem! AFAD ilk detayları duyurduİran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor! Masada birçok anlaşma var - GündemReisi Türkiye'ye geliyor! Masada birçok anlaşma varKaradeniz üzerinden gelecek, tüm yurdu etkisi altına alacak! 'Perşembe'ye dikkat - GündemTüm yurda 'perşembe' uyarısıOperasyonlar sıklaştı, hainler köşeye sıkıştı! 3 PKK'lı terörist teslim oldu - Gündem3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...