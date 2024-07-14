Trump'a suikast girişiminden sonra CNN'den saldırı analizi: Tüyler ürpertici bir sayfayı yeniden açıyor

Eski ABD Başkanı Trump'a düzenlenen silahlı saldırının ardından CNN yazarı Stephen Collinson bir yazı kaleme aldı. "Trump'a yönelik saldırı, Amerikan siyasetinde ürpertici bir bölümü yeniden açıyor" başlıklı yazıda "Ne yazık ki tarih, şiddetin savunulamaz olmakla birlikte Amerikan siyasetinin tipik bir yarası olduğunu gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD, 5 Kasım'daki seçimler için artık gün sayıyor. Cumhuriyetçi cepheden Başkan adayı olması beklenen Donald Trump, bir mitingde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Kulağından yaralanan Trump, ilk mesajında "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleşmesi inanılmaz. Şu anda ölen saldırgan hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Sağ kulağımın üst kısmını delen kurşunla vuruldum. Bir vızıltı sesi, silah sesleri duyduğumdan ve merminin deriyi parçaladığını anında hissettiğimden bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım. Çok fazla kanama oldu, o zaman ne olduğunu anladım." ifadelerini kullandı.

Saldırı girişiminde mitinge katılan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

"SALDIRI, TARİHİ TRAVMALARI CANLANDIRDI"

Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından CNN yazarı Stephen Collinson, "Trump'a yönelik saldırı, Amerikan siyasetinde ürpertici bir bölümü yeniden açıyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Collinson, "Demokrasiye ve her Amerikalının kendi liderlerini seçme hakkına bir saldırıdır" tepkisini gösterdi.

CNN yazarı Collinson, Trump'ın başkanlık koltuğunda oturması halinde her zaman tehdit altında olacağını söylerken, saldırı sonrasında hayatını kaybeden eski ABD Başkanlarından da bahsetti.

Trump'ın silahlı saldırı sonrasında yere düşmesini ve Gizli Servis ajanları tarafından ayağa kaldırılmasının 'tarihi travmaları canlandırdığı'nı vurgulayan Collinson, John F. Kennedy suikastı ile Trump'a yönelik saldırıdaki benzerliklere dikkat çekti.

Collinson yazısında "Ne yazık ki tarih, şiddetin savunulamaz olmakla birlikte Amerikan siyasetinin tipik bir yarası olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verdi.