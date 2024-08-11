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TSK'dan Akdeniz'de yeni jet üssü! F-16 savaş uçaklarının görev yeri belli oldu

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Gündem Haberleri

TSK, Akdeniz'de hava gücünü artırdı. Dalaman'da 16. Ana Jet Üs Komutanlığı kuruldu. F-16 savaş uçaklarının görev yapacağı üs komutanlığına Hava Tuğgeneral Yusuf Karuk getirildi. 

Kıbrıs sorunu, Yunanistan ile deniz yetki alanlarına dair problemlerin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Türkiye'nin askeri savunmasını artırmasına neden oldu. 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıldönümü törenlerinde, donanmaya ait 50 gemi ile denizde resmi geçitte bulunarak bölgede bir güç olduğunun mesajını vermişti.

AKDENİZ GÜCE TAKVİYE

TSK, Akdeniz bölgesine yönelik hava gücünü de artırdı. Deniz Kuvvetleri bünyesinde, bağlı birliklerinin Ege ve Akdeniz’de bulunduğu Amfibi Kolordu Komutanlığı kuruldu.

DENİZ HAVA ÜSSÜ HAVA DESTEĞİ

Milliyet'in haberine göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Muğla Dalaman’da Deniz Hava Üs Komutanlığı bulunuyor. Deniz üssünde ağırlıklı olarak deniz karakol uçakları ile deniz helikopterleri görev yapıyor.

Üsse son yıllarda Akıncı ve Aksungur ağırlıklı olmak üzere insansız hava araçları da konuşlandırıldı. Böylece deniz üssü, Batman’daki insansız uçak sistemleri üssünden sonra Türkiye’nin ikinci büyük insansız uçak üssü meydanı özelliğini kazandı. Özellikle Aksungur İHA’lar, Ege Denizi’nde önemli keşif görevlerinde bulunuyor.

TANKER ÜSSÜ ANA JET ÜSSÜ OLDU

Hava Kuvvetleri’nin Eskişehir, Konya, Merzifon, Bandırma, Malatya, Diyarbakır ve Balıkesir’de savaş uçağı filolarının görev yaptığı ana jet üsleri bulunuyor. Adana İncirlik’teki Tanker Üssü Komutanlığı, 10. Ana Jet Üs Komutanlığı’na dönüştürüldü.

Tanker üs komutanı olan Tuğgeneral Kemal Güleç, 10. Ana Jet Üssü Komutanı olarak atandı. Dalaman’da kurulan 16. Ana Jet Üs Komutanlığı’na da Hava Tuğgeneral Yusuf Karuk getirildi.

TSK, Aksaz Deniz Üssü’nün bulunduğu bölgede Hava Kuvvetleri bünyesinde ana jet üssü kurarak, Akdeniz bölgesine yönelik hava gücünü hem deniz hava unsurları hem de savaş uçakları ile güçlendirmiş oldu.

KOMUTA KADEMESİ YENİLENDİ

Yüksek Askeri Şura’nın ardından yapılan atamalar ile ana jet üslerinin önemli bölümünde de komuta kademesi yenilendi.

Tuğgeneraller Mete Kuş Konya’daki 3. Ana Jet Üssü Komutanı, Hüseyin Sabri Akgöl Malatya Erhaç’taki 7. Ana Jet Üssü Komutanı, Cenk Al Balıkesin 9. Ana Jet Üssü Komutanı, Esat Çetin Bandırma’daki 6. Ana Jet Üssü Komutanı olarak atandı. Eskişehir’deki 1. Ana Jet Üssü Komutanlığı’na Tuğgeneral Hüseyin Seçkin Sevinç, Merzifon’daki 5. Ana Jet Üssü Komutanlığına Tuğgeneral Halil Uğur Serin getirildi. Eğitim uçaklarının bulunduğu İzmir Çiğli’deki 2. Ana Jet Üssü’nün Komutanı ise Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik oldu.

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