TSK üssünü vuracaktı! PKK'lı terörist Eziz Gabar kod adlı Serdar Sönmez öldürüldü

Irak/Hakurk’ta TSK üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod adlı Serdar Sönmez, MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

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MİT sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta TSK üssünde kanlı bir eylem gerçekleştirme planı yapan PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod adlı Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi.

KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ İLE EYLEM YAPACAKTI

Terör suçlarından hakkında arama/yakalama kararı bulunan terörist Serdar Sönmez, PKK/KCK sözde üst düzey yöneticilerden TSK’ya yönelik eylem talimatı aldı. MİT’in saha ajanlarından edindiği istihbarata göre, Serdar SÖNMEZ TSK’nın Hakurk’taki harekat bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunarak keşif ve gözlem faaliyeti icra edecekti. PKK/KCK’lı terörist keskin nişancı tüfeği ile eylem yapacaktı.

MİT'TEN PKK'LI TERÖRİSTE NOKTA OPERASYON

Edinilen istihbarat sonucu, MİT Serdar Sönmez’i adın adım izlenmeye başladı. MİT’in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla terörist Sönmez’in harekete geçeceği zaman ve yerin öğrenilmesi ile operasyon kararı alındı. PKK/KCK’lı Serdar Sönmez, Hakurk’ta TSK üs bölgesine yönelik suikast hazırlığı içerisindeyken başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.