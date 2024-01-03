Bakan Güler, ABD'den alınacak F16'lar hakkında konuştu: İpe un serme yaklaşımı kabul edilebilir değildir

3 Ocak 2024 19:47 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 20:12

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kriter Dergisi için SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtladı. AB'den alınacak F-16 savaş uçakları ile ilgili açıklamalar yapan Güler, "konunun sürüncemede bırakılması, ipe un serme yaklaşımı kabul edilebilir değildir." ifadelerini kullandı.

TEKNİK TOPLANTILAR TAMAMLANDI

Güler, ABD'den F-16 savaş uçağı alımına ilişkin sürece, Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğine, NATO'nun Türkiye için anlamına dair soru üzerine şunları anlattı:

"ABD başta olmak üzere müttefiklerimizin milli güvenliğimizi doğrudan etkileyen konulardaki yanlış tutum ve yaklaşımlarını düzeltmesi gerekmektedir. ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 Viper alımı ile 79 adet modernizasyon kiti talep ettiğimiz süreci takip ediyoruz. ABD ile teknik toplantılar tamamlandı. Bir an evvel olumlu ve somut adımlar atılarak sürecin başlatılmasını beklediğimizi muhataplarımıza iletiyoruz. Konunun sürüncemede bırakılması, ipe un serme yaklaşımı kabul edilebilir değildir."

Terörden en çok zarar gören NATO ülkesinin Türkiye olduğunu aktaran Güler, "Beklentimiz, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle kararlılıkla mücadelemizde müttefiklerimizin destek olması, İttifak'ın birlik, dayanışma ve uyum ilkeleriyle bağdaşmayan ülkemize yönelik yaptırım ve kısıtlamaların sonlandırılmasıdır. Güçlü Türkiye'nin, güçlü Türk Silahlı Kuvvetlerinin, güçlü NATO ve güçlü ittifak demek olduğunu hatta güçlü terörle mücadele olduğunu vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

HEDEF HÜRJET VE KAAN'IN ENVANTERE ALINMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen milli teknoloji hamlesine dikkati çeken Güler, Türk savunma sanayiinin, teknoloji, tecrübe, mühendislik altyapısı ve proje yönetim sistematiğiyle dünyada büyük yankı uyandırdığını ve bunu daha da ileriye taşımak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bakan Güler, asıl hedefin, muharip eğitim uçağı HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçak KAAN'ın envantere alınması olduğunu söyledi.