Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 80,1'i cep telefonu, yüzde 92,7'si internet kullanıyor. Çocukların yüzde 48,3'ü ekran başında geçirdiği süre nedeniyle daha az kitap okuduğunu belirtirken, yüzde 10,2'sinin siber zorbalığa maruz kaldığı ortaya çıktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çocukların cep telefonu, internet, sosyal medya, dijital oyun ve yapay zekâ kullanım alışkanlıklarını ortaya koyan 2026 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın sonuçlarını yayımladı.

Araştırmada çocukların dijital teknolojilerle ilişkisine dair dikkat çekici sonuçlara ulaşılırken, ekran başında geçirilen sürenin günlük hayat üzerindeki etkileri ve siber zorbalık verileri de paylaşıldı.

HER 10 ÇOCUKTAN 8'İ CEP TELEFONU KULLANIYOR

Araştırmaya göre, 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 80,1'i cep telefonu veya akıllı telefon kullanıyor.

Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 66,2, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 89,8 olarak gerçekleşti.

Cep telefonu kullanan çocukların yüzde 97,4'ü cihazlarını düzenli kullandığını belirtti.

Telefon kullanım amaçlarında ise yaş gruplarına göre farklılık görüldü. 6-10 yaş grubundaki çocuklar telefonlarını en çok yüzde 73,3 ile oyun oynamak için kullanırken, 11-17 yaş grubunda yüzde 87,8 ile internette gezinmek ilk sırada yer aldı.

TÜİK açıkladı! Her 10 çocuktan 8i cep telefonu kullanıyor: Ekran süresinin etkisi ortaya çıktı

YAKLAŞIK HER 10 ÇOCUKTAN 4'Ü TELEFONUNU YARIM SAATTE BİR KONTROL EDİYOR

Düzenli cep telefonu kullanan çocukların yüzde 37,8'i, telefonunu en az 30 dakikada bir kontrol ettiğini açıkladı.

Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 17,2 olurken, 11-17 yaş grubunda yüzde 48'e yükseldi.

Böylece düzenli telefon kullanan 11-17 yaş grubundaki çocukların neredeyse yarısının cihazını yarım saatte bir veya daha sık kontrol ettiği görüldü.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 92,7'Sİ İNTERNET KULLANIYOR

Çocuklarda internet kullanım oranı yüzde 92,7 olarak kaydedildi. Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 86,6, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 96,9 oldu.

Düzenli internet kullanan çocuklardan günde iki saat ve üzerinde internette vakit geçirenlerin oranı hafta içi yüzde 53, hafta sonu ise yüzde 63,4 olarak belirlendi.

İnternet kullanım amaçlarında yüzde 86,2 ile video izlemek ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 80,3 ile ders çalışma, ödev ve sunum hazırlama, yüzde 75,1 ile sosyal medya kullanımı takip etti.

Çevrim içi ders veya kurslara katılma ise yüzde 17,9 ile en az gerçekleştirilen faaliyet oldu.

TÜİK açıkladı! Her 10 çocuktan 8i cep telefonu kullanıyor: Ekran süresinin etkisi ortaya çıktı

SOSYAL MEDYA KULLANIMI YÜZDE 69,8'E ULAŞTI

Araştırmaya göre çocukların yüzde 69,8'i sosyal medya kullanıyor.

Erkek çocuklarda sosyal medya kullanım oranı yüzde 71,4, kız çocuklarda ise yüzde 68,1 olarak ölçüldü.

Yaş gruplarına göre incelendiğinde sosyal medya kullanımının 6-10 yaş grubunda yüzde 50,2, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 83,4 olduğu görüldü.

ÇOCUKLAR EN ÇOK MACERA VE AKSİYON OYUNLARINI TERCİH EDİYOR

Dijital oyun oynayan çocukların oranı yüzde 68,1 oldu. Bu oran erkek çocuklarda yüzde 77,4, kız çocuklarda yüzde 58,2 olarak gerçekleşti.

Dijital oyun oynayan çocukların yüzde 92,7'si düzenli olarak oyun oynadığını belirtti.

Düzenli oyun oynayanların en çok tercih ettiği türler ise şöyle sıralandı:

Macera ve aksiyon oyunları: Yüzde 48,1

Strateji ve taktik oyunları: Yüzde 44,5

Spor oyunları: Yüzde 41,6

Dijital oyunların günlük yaşamlarına etkileri sorulan 6-10 yaş grubundaki çocukların yüzde 34,7'si, fazla oyun oynamanın sorumluluklarını aksattığını belirtti.

11-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 34,5'i ise ebeveynlerinin kendilerini fazla oyun oynuyor olarak değerlendirdiğini ifade etti.

TÜİK açıkladı! Her 10 çocuktan 8i cep telefonu kullanıyor: Ekran süresinin etkisi ortaya çıktı

EKRAN SÜRESİ KİTAP OKUMAYI VE DERS ÇALIŞMAYI ETKİLİYOR

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de çocukların ekran karşısında geçirdikleri sürenin günlük yaşamlarına etkisi oldu.

Çocukların yüzde 48,3'ü ekran süresi nedeniyle daha az kitap okuduğunu belirtirken, yüzde 42,2'si daha az ders çalıştığını ifade etti.

Çocukların ekran süresinin etkilerine ilişkin ifadelerden katıldığı veya kısmen katıldığı diğer sonuçlar şöyle oldu:

Yüzde 33'ü ailesiyle daha az vakit geçiriyor.

Yüzde 26,8'i arkadaşlarıyla yüz yüze daha az görüşüyor ve daha az oyun oynuyor.

Yüzde 25,4'ü daha az uyuyor.

YAPAY ZEKÂ KULLANIMINDA KIZ ÇOCUKLAR ÖNDE

Araştırmada üretken yapay zekâ kullanımına ilişkin veriler de yer aldı.

11-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 63'ü üretken yapay zekâ kullanırken, bu oran kız çocuklarda yüzde 65,5, erkek çocuklarda ise yüzde 60,6 oldu.

Yapay zekâ kullanan çocukların yüzde 88,1'i bu teknolojiyi örgün eğitim amacıyla kullandığını belirtti. Özel amaçlarla kullanım oranı ise yüzde 58,6 olarak gerçekleşti.

Yapay zekâ kullanmayan çocukların yüzde 68,9'u teknolojinin varlığından haberdar olmadığını ifade etti. Yüzde 21,1'i ihtiyaç duymadığını, yüzde 18,7'si nasıl kullanılacağını bilmediğini, yüzde 16,1'i ise gizlilik ve güvenlik konusundaki endişelerini gerekçe gösterdi.

TÜİK açıkladı! Her 10 çocuktan 8i cep telefonu kullanıyor: Ekran süresinin etkisi ortaya çıktı

HER 10 ÇOCUKTAN BİRİ SİBER ZORBALIĞA MARUZ KALDI

TÜİK'in araştırmasına göre siber zorbalığa maruz kalan çocukların oranı yüzde 10,2 oldu.

Siber zorbalık yaptığını belirten çocukların oranı yüzde 4,6, siber zorbalığa tanıklık edenlerin oranı ise yüzde 23,6 olarak kaydedildi.

Siber zorbalığa maruz kalan 11-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 73,3'ü, zorbalığı gerçekleştiren kişinin yüz yüze tanıştığı bir arkadaşı veya akranı olduğunu belirtti.

Zorbalığın en sık yaşandığı dijital ortam yüzde 56,5 ile anlık mesajlaşma uygulamaları oldu. Bunu yüzde 51,1 ile SMS ve benzeri mesajlar, yüzde 40,7 ile sosyal medya platformları ve yüzde 24,9 ile internet oyunları takip etti.

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EN YAYGIN SİBER ZORBALIK TÜRÜ KIRICI MESAJLAR

Siber zorbalığa uğrayan çocukların yüzde 80,3'ü kırıcı veya incitici mesajlarla karşılaştığını bildirdi.

Çocukların yüzde 20,3'ü kendileri hakkında incitici mesajların başkalarına gönderildiğini veya herkese açık şekilde paylaşıldığını, yüzde 15,8'i ise haklarında asılsız söylentiler yayıldığını belirtti.

Siber zorbalığa maruz kalan çocukların yüzde 60,4'ü bunun davranış biçimlerinden, yüzde 33,1'i ise fiziksel özelliklerinden veya dış görünüşlerinden kaynaklandığını düşündüğünü ifade etti.

SOSYAL MEDYADA YENİ DÖNEM BAŞLADI

TÜİK'in araştırmasında 6-10 yaş grubundaki çocukların yüzde 50,2'sinin sosyal medya kullandığının ortaya çıkması, Türkiye'de yürürlüğe giren yeni düzenlemeyi de gündeme taşıdı.

1 Kasım 2026'da yürürlüğe giren yönetmelikle 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulması yasaklanırken, 15-17 yaş grubundakiler için özel güvenlik önlemleri getirildi.

Yeni düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarında yaş doğrulaması zorunlu hâle getirilirken, mevcut hesapların doğrulanması için 31 Mart 2027'ye kadar uyum süresi tanındı.

SİBER ZORBALIK KIZ ÇOCUKLARININ OKULA DEVAMINI DAHA FAZLA ETKİLEDİ

Eğitimine devam eden 11-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 28,1'inin siber zorbalığa maruz kalma, siber zorbalık yapma veya siber zorbalığa tanıklık etme durumlarından en az birini yaşadığı belirlendi.

Bu deneyimlerden en az birini yaşayan çocukların yüzde 7,8'i, yaşadıklarının okula devam durumunu etkilediğini söyledi.

Söz konusu oran erkek çocuklarda yüzde 5,3 olurken, kız çocuklarda yüzde 10,5'e yükseldi.

Böylece araştırma, dijital teknolojilerin çocukların günlük hayatındaki yaygınlığının yanı sıra siber zorbalığın eğitim hayatına yansımasına ilişkin de önemli veriler ortaya koydu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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