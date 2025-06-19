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Tüm belediyeler seferber oldu: Gece yarısına kadar çalışıyorlar! Yeter ki bir kişi daha ölmesin...

Kaynak: Ajanslar
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Tüm belediyeler seferber oldu: Gece yarısına kadar çalışıyorlar! Yeter ki bir kişi daha ölmesin...
Gündem Haberleri  / Ajanslar

Can almaya devam eden keneler için yurdun dört bir yanında adeta seferberlik ilan edildi. Ölümlerin olduğu başta Tokat, Kayseri ve Sivas olmak üzere çok sayıda kentte keneyle mücadele çalışmaları başladı.

Havaların ısınmasıyla kene vakaları patladı. Şimdiye kadar 8 kişi kene yüzünden can verdi. Belediyeler yeşil alanlara gidilmemesi konusunda uyarılarda bulunurken çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 

Düzce Belediyesi yaz mevsimi ile birlikte sivrisinek, kene ve benzeri zararlılarla mücadele çalışmalarına başladı. Özellikle son yıllarda hastalık bulaştırma riski ile dikkat çeken kene zararlılarının vatandaşlarda endişeye neden olması üzerine kış döneminden itibaren yapılan hazırlıklar faaliyete geçirildi.

Tüm belediyeler seferber oldu: Gece yarısına kadar çalışıyorlar! Yeter ki bir kişi daha ölmesin... - 1. Resim

Bugüne kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği Kayseri'de de ilaçlama çalışmaları sürüyor. 

GECEYE KADAR SÜRÜYOR

Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki uzman personel de çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm belediyeler seferber oldu: Gece yarısına kadar çalışıyorlar! Yeter ki bir kişi daha ölmesin... - 2. Resim

Ekipler; her gece geç saatlerde sivrisinek, karasinek, uçkun, kezbi ve kene gibi zararlılara karşı etkili ilaçlama yapıyor.

Bartın Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Kent Zararlıları ile Mücadele Birimi ekipleri ise yaz mevsimiyle birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı park alanlarında zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları başlattı. 

Tüm belediyeler seferber oldu: Gece yarısına kadar çalışıyorlar! Yeter ki bir kişi daha ölmesin... - 3. Resim

KENE İÇİN SORU ÖNERGESİ

Öte yandan, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de  kene ısırması vakaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na soru önergesi verdiklerini söylemişti.

Tüm belediyeler seferber oldu: Gece yarısına kadar çalışıyorlar! Yeter ki bir kişi daha ölmesin... - 4. Resim

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son dönemlerde ülkemizin çeşitli şehirleri ile beraber Kayseri'de de görülmeye başlayan ve ne yazık ki kimi hemşerilerimizin hayatını kaybetmelerine sebep olan kene ısırması vakalarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'yla beraber Sağlık Bakanlığı'na soru önergeleri verdik. Acil önlemlerin alınarak hemşerilerimizin yerel ve merkezi politikalarla korunması büyük önem taşıyor. MHP olarak konunun hassasiyetle takibini sürdürüyoruz" ifadelerine yer vermişti.

 

Kaynak: Ajanslar

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