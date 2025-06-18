Kene vakaları sonrası TBMM'de harekete geçildi! MHP'den bakanlığa soru önergesi

Türkiye'de son dönemde artan kene vakaları sonrası MHP, Meclis'te harekete geçti. MHP, Sağlık Bakanlığı'na kene vakalarına ilişkin soru önergesi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, kene ısırması vakaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na soru önergesi verdiklerini söyledi.

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MHP'DEN KENE İÇİN SORU ÖNERGESİ

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son dönemlerde ülkemizin çeşitli şehirleri ile beraber Kayseri'de de görülmeye başlayan ve ne yazık ki kimi hemşerilerimizin hayatını kaybetmelerine sebep olan kene ısırması vakalarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'yla beraber Sağlık Bakanlığı'na soru önergeleri verdik. Acil önlemlerin alınarak hemşerilerimizin yerel ve merkezi politikalarla korunması büyük önem taşıyor. MHP olarak konunun hassasiyetle takibini sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.