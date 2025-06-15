Bir kent diken üstünde! Keneden üçüncü ölüm
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kenenin ısırdığı Ali Şimşek'in hayatını kaybetti. Şimşek'in ölümüyle şehirde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Kayseri'yi kene korkusu sardı.
Tomarza'nın Pusatlı Mahallesi'nde kenenin ısırdığı Ali Şimşek, bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Şimşek'in ölümüyle birlikte Kayseri'de kenenin ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, Tomarza ilçesinde ise 2'ye yükseldi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci