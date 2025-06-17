Kene kabusuna 3 yeni tür daha eklendi! Göçmen kuşlar ölü getirdi

Son zamanlarda kene paniği yurt genelinde yeniden artış gösterdi. Prof. Dr. Adem Keskin, kenelerin göçmen kuşlar vasıtasıyla yurda geldiğini söyleyip 3 yeni türün daha eklendiğini ifade etti.

Can kayıplarına neden olan keneler yeniden sıcaklıkların artmasıyla yeniden ortaya çıktı. Sivas ve Tokat başta olmak üzere çok sayıda kentte adeta kene istilası yaşanıyor.

TOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, kenelerin doğaları gereği çeşitli hastalık ajanlarının taşıyıcıları olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

56 FARKLI KENE VAR

Dünyada binin üzerinde, Türkiye'de ise 56 farklı kene türü bulunduğunu ve bu canlıların 200'den fazla patojenin doğal döngüsünde rol oynadığını söyleyen Prof. Dr. Keskin; kenelerin dış parazit (ektoparazit) olarak pek çok hayvandan kan emebildiğini, bu yolla bir canlıdan başka bir canlıya hastalık ajanlarını taşıyabildiğini belirtti.

Sivas'ta son olarak 67 yaşındaki adamın hayatını kaybetmesiyle kentte KKKA'dan ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

KENELERİ KUŞLAR GETİRİYOR

Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında bir kavşak noktası olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Keskin, göçmen kuşların da bu geçiş güzergahını yoğun şekilde kullandığını ve ilkbahar-sonbahar dönemlerinde pek çok kene türünün kuşlar üzerinden ülkeye giriş yaptığını ifade etti.

ÖLDÜREN TÜR: HYALOMMA MARGİNATUM

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının ana bulaştırıcısının "Hyalomma marginatum" türü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Keskin, diğer bazı türlerde de KKKA virüsü tespit edilebildiğini ancak bunların doğrudan bulaşma riski taşımadığını vurguladı.

3 YENİ TÜR DAHA EKLENDİ

TOGÜ'nün Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi ile ortak yürüttüğü çalışmalarda, Türkiye'de daha önce varlığı bilinmeyen üç yeni kene türü tespit edildiğini açıklayan Keskin, "2010 yılından sonra ülkemizde 10 farklı yeni kene türünün ülkemizde varlığı ilk kez tespit edildi; ancak bu türlerin insan sağlığı açısından doğrudan bir riski yok. Ancak farklı türlerle karşılaşmamız da mümkün. Sivrisinek, parazit ya da kene; bunlar ticaret, göç ya da doğal yollarla da ülkemize ulaşabiliyor" dedi.