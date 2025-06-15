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Haberler > Yaşam > Kene endişesi artarken bir zehirli tür daha ortaya çıktı! Uzunluğu 13 santimetreye ulaşıyor, insanlar için 'çok tehlikeli'

Kene endişesi artarken bir zehirli tür daha ortaya çıktı! Uzunluğu 13 santimetreye ulaşıyor, insanlar için 'çok tehlikeli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da vatandaşlar, 13 santimetreye ulaşabilen ve zehriyle ölümcül olabilen 'sarıkız örümceği' ile karşılaştı. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan bu türün akrep ve kertenkele yediği biliniyor.

Türkiye'de son dönemde sosyal medya üzerinden birçok yerde kene sayısının arttığına dair videolar paylaşılırken, Elazığ'da vatandaşları endişeye sürükleyen bir hadise yaşandı.

Elazığ merkeze bağlı Akçakale köyünde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kene endişesi artarken bir zehirli tür daha ortaya çıktı! Uzunluğu 13 santimetreye ulaşıyor, insanlar için 'çok tehlikeli' - 1. Resim

13 SANTİMETREYE ULAŞABİLİYOR, ET İLE BESLENİYOR

Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen ’sarıkız örümceği’ olduğunu öğrendi. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplayabiliyor.

Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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