Tunceli’de acı ölüm: Genç müteahhit feci şekilde can verdi
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tunceli’de geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan müteahhit Tekin Çiçek hastaneye kaldırıldı. Çiçek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Feci haber Tunceli’den geldi. Kaza, Ovacık ilçesine bağlı Eğripınar köyünde yaşandı.
KEPÇE ÜZERİNE DEVRİLDİ
Edinilen bilgiye göre, köyün içme suyu hattında çalışma yürütülürken geri manevra yapan kepçe, müteahhit 52 yaşındaki Tekin Çiçek’in üzerine devrildi.
KURTARILAMADI
Meydana gelen kazada Çiçek ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine köye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı