Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tunceli’de acı ölüm: Genç müteahhit feci şekilde can verdi

Tunceli’de acı ölüm: Genç müteahhit feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tunceli’de acı ölüm: Genç müteahhit feci şekilde can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tunceli’de geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan müteahhit Tekin Çiçek hastaneye kaldırıldı. Çiçek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci haber Tunceli’den geldi. Kaza, Ovacık ilçesine bağlı Eğripınar köyünde yaşandı.

KEPÇE ÜZERİNE DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, köyün içme suyu hattında çalışma yürütülürken geri manevra yapan kepçe, müteahhit 52 yaşındaki Tekin Çiçek’in üzerine devrildi. 

KURTARILAMADI

Meydana gelen kazada Çiçek ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine köye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ordu'da okulun ilk gününde yürek yakan olay! Öğretmenin aracıyla çarptığı öğrenci Miray Arslan öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ordu'da okulun ilk gününde yürek yakan olay! Öğretmenin aracıyla çarptığı öğrenci Miray Arslan öldü - GündemOkulun ilk gününde yürek yakan olay!Hatay'da depremzedelerin yaşadığı ev yanarak kül oldu - GündemDepremzedenin çilesi bitmiyor! Şimdi de evi yandıHÜRJET Mısır'da! Piramitlerin üzerinden uçacak - GündemHÜRJET Mısır'da! Piramitlerin üzerinden uçacakEski sevgili düğün bastı, ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada - GündemEski sevgili düğün bastı, ortalık karıştıMİT Suriye'den Türkiye'ye sokulmak istenen uyuşturucuları ele geçirdi - GündemMİT sınırda yakaladı! Suriye'den Türkiye'ye geliyordu...Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu taciz eden şahıs linç edildi - GündemÇevredeki vatandaşlar şahsı linç etti
Sonraki Haber Yükleniyor...