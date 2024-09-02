Tunceli’de acı ölüm: Genç müteahhit feci şekilde can verdi

Tunceli’de geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan müteahhit Tekin Çiçek hastaneye kaldırıldı. Çiçek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Feci haber Tunceli’den geldi. Kaza, Ovacık ilçesine bağlı Eğripınar köyünde yaşandı.

KEPÇE ÜZERİNE DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, köyün içme suyu hattında çalışma yürütülürken geri manevra yapan kepçe, müteahhit 52 yaşındaki Tekin Çiçek’in üzerine devrildi.

KURTARILAMADI

Meydana gelen kazada Çiçek ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine köye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.