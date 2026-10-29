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Türk dünyası Ankara'da toplandı! Bakan Fidan, mevkidaşlarını ağırladı

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Türk dünyası Ankara'da toplandı! Bakan Fidan, mevkidaşlarını ağırladı
Başlık ResmiTürk dünyası Ankarada toplandı! Bakan Fidan, mevkidaşlarını ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında bugün Ankara’da gerçekleştirilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekildi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı başladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

TDT Dışişleri Bakanları, toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekildi.

Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekildi.
Başlık ResmiToplantı öncesinde aile fotoğrafı çekildi.

Toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan Ishangulıyev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.
Başlık ResmiBakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

ERDOĞAN, LİDERLERLE BİR ARAYA GELECEK

Ankara’da başlayan Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi, üye ve gözlemci ülkelerin liderlerini bir araya getiriyor.

TDT'nin Ankara'da düzenlenecek 13'üncü Liderler Zirvesi bugün başlıyor. İki gün sürecek zirvede diplomatik temasların yanı sıra kültürel etkinliklerle de öne çıkacak.

Bakan Fidan, TDT 13. Zirvesi kapsamında bugün Ankara’da gerçekleştirilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.
Başlık ResmiBakan Fidan, TDT 13. Zirvesi kapsamında bugün Ankara’da gerçekleştirilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuk devlet başkanları ile bir araya gelecek.

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