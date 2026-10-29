Türk dünyası Ankara'da toplandı! Bakan Fidan, mevkidaşlarını ağırladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında bugün Ankara’da gerçekleştirilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekildi.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı başladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.
TDT Dışişleri Bakanları, toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekildi.
Toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan Ishangulıyev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.
ERDOĞAN, LİDERLERLE BİR ARAYA GELECEK
Ankara’da başlayan Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi, üye ve gözlemci ülkelerin liderlerini bir araya getiriyor.
TDT'nin Ankara'da düzenlenecek 13'üncü Liderler Zirvesi bugün başlıyor. İki gün sürecek zirvede diplomatik temasların yanı sıra kültürel etkinliklerle de öne çıkacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuk devlet başkanları ile bir araya gelecek.