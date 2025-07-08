Türk firmadan dünyada bir ilk! Savunma sanayide çığır açan gelişme

Türk savunma sanayi firması Solid Aero, Dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı (İHA) olarak tanıtılan Talay İHA’yı, ilk kez üretime hazır modeliyle görücüye çıkardı. Talay İHA, ilk olarak geçtiğimiz yıl SAHA Expo fuarında tanıtılmıştı. Platform, deniz test görevlerinin tamamlanmasının ardından seri üretime geçecek.

Türk savunma sanayi firması Solid Aero, geçen yıl dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı (İHA) olarak tanıtılan Talay İHA’yı, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında uluslararası arenada ilk kez üretime hazır modeliyle görücüye çıkardı.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

Talay İHA, ilk olarak geçtiğimiz yıl SAHA Expo fuarında tanıtılmıştı. Platform, deniz test görevlerinin tamamlanmasının ardından seri üretime geçecek.

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100 metre irtifada "Kanat-yer etkisi" (Wing-in-Ground) prensibiyle serbest uçuş kabiliyetini kanıtlayan araç, Solid Aero ve İstanbul merkezli Yonca Tersanesi iş birliğiyle test ve üretim sürecine hazırlanıyor.

Savunma, taarruz ve caydırıcılık gibi görevlerde deniz üzerinde düşük irtifada operasyonlar için geliştirilen Talay, yüksek performanslı ve etkili bir platform olarak dikkat çekiyor.

30 KİLOGRAM TAŞIMA KAPASİTESİ, ÜÇ SAAT UÇUŞ SÜRESİ

Katlanabilir kanat yapısıyla hızlı konuşlandırılabilen Talay İHA, azami 200 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Araç yaklaşık üç saatlik uçuş süresi ve 200 kilometre menzil sunuyor.

Deniz ve kıyı görevleri için optimize edilen platform, deniz yüzeyine sadece birkaç metre mesafeden uçarak radar tespitinden kaçabiliyor. Araç, Sea State 3 koşullarında, yani 1,25 metreye kadar dalga yüksekliğinde bile otonom veya operatör kontrollü şekilde uçabiliyor.

GİZLİ GÖREV YETENEĞİ VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ KONTROL

Talay İHA, düşük radar izi ve hafif, gizliliğe odaklı tasarımı sayesinde keşif, devriye, saldırı ve kargo taşımacılığı gibi görev türlerine uyarlanabiliyor. İsteğe bağlı olarak mühimmatla donatılabiliyor. Ayrıca, gelişmiş veri bağlantıları ve önceden yüklenmiş koordinatlar sayesinde hassas görevler gerçekleştirebiliyor.

Yeni nesil uçuş kontrol ünitesi, model tabanlı ve yapay zekâ destekli yazılım ile donatılmış durumda.

Deniz testlerinin tamamlanmasının ardından seri üretim Ekim 2026'da başlayacak, ilk teslimatlar ise Ocak 2027’nin sonunda yapılacak.