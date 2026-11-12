Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı COP31’in ‘Master Partneri’ ve ‘Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Destekçisi’ olarak yer alan Türk Telekom’un CEO’su Ebubekir Şahin, AR-GE çalışmalarından yeni nesil iletişim teknolojilerine, yenilenebilir enerji yatırımları ve hedeflerinden yerli telefon projesine uzanan çalışmalarını değerlendirdi...

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Türkiye, dev zirveye ev sahipliği yapıyor. Dünyanın gözünün çevrildiği COP31’de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle sürdürülebilirlik ilkelerini iş stratejisinin merkezine yerleştiren Türk Telekom, Antalya’da gerçekleştirilen COP31’de teknoloji gücünü ve sürdürülebilirlik vizyonunu küresel arenaya taşıdı. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31’in dijital altyapısını üstlenen Türk Telekom, yerli teknoloji ve mühendislik birikimini uluslararası organizasyonun hizmetine sunarken, ülkemizin teknolojide geldiği yerin büyüklüğünü gösterecek bir misyon da üstlendi. COP31’de ‘Master Partner’ ve ‘Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Destekçisi’ olarak yer alan Türk Telekom, zirvenin iletişim altyapısını da uçtan uca hazırladı. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü olan Türk Telekom’un bunu sürdürülebilir bir geleceğin en güçlü araçlarından biri olarak konumlandırdığını ifade ettiği açıklamasında, “COP31 Türkiye’nin teknoloji üretme kapasitesini ve sürdürülebilirlik vizyonunu dünyaya göstermek açısından önemli bir fırsat. ‘Yarına Sözümüz Var’ anlayışıyla millî teknoloji gücünü sürdürülebilir bir geleceğin inşası için kullanıyoruz” dedi. Şahin, yerli AR-GE çalışmalarından yeni nesil iletişim teknolojilerine, yenilenebilir enerji yatırımlarından yerli telefon projesine uzanan çalışmalarını da değerlendirdi.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: Millî teknoloji gücümüzü cop31 ile dünya sahnesine taşıdık

GÜÇLÜ ALTYAPIMIZ COP31’İN HİZMETİNDE

Şahin “Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom olarak, millî teknoloji geliştirme vizyonumuz doğrultusunda attığımız adımları ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31’e taşıdık. COP31’de Master Partner ve ‘Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji’ destekçisi olarak üstlendiğimiz sorumluluğu, Türkiye’nin teknoloji alanındaki yetkinliğini küresel ölçekte ortaya koymak açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirdik. Yaklaşık 58,5 milyon abonemiz, 81 ili kapsayan 592 bin kilometrelik fiber ağımız ve Türkiye genelinde sunduğumuz 5G hizmetlerimizle ülkemizin dijital geleceğini inşa ediyoruz. Güçlü altyapımızı ve mühendislik birikimimizi COP31’in hizmetine sunduk” dedi.

COP31’İN DİJİTAL ALTYAPISINA TÜRK TELEKOM İMZASI

Şahin, Türk Telekom’un güçlü fiber ve mobil altyapısıyla organizasyonun dijital ve teknolojik omurgasını oluşturduklarını belirterek şunları söyledi: Zirve alanında farklı güzergâhlardan yeni tesis ettiğimiz fiber optik altyapımızla yüksek kapasiteli ve kesintisiz iletişim sağlayacak bir yapı kurduk. Gelişmiş iletişim teknolojilerini barındıran yedekli santralimizi devreye aldık. 5G teknolojisi dâhil yüksek kapasite ve tam kapsama sağlayacak baz istasyonlarımızla birlikte veri merkezi, network ve siber güvenlik operasyon merkezlerini kapsayan bir altyapı oluşturduk. Birleşmiş Milletler yetkilileri, ülke delegasyonları ve katılımcılar için güvenli ve kesintisiz iletişim sunduk. COP31’in iletişim altyapısını hazırlarken sürdürülebilirlik yaklaşımımızı da sahaya taşıdık. Enerji verimliliğini odağına alan yeni nesil teknolojilerimiz ve kaynakların etkin kullanımını destekleyen dijital çözümlerimizle organizasyonun teknoloji ihtiyaçlarını sürdürülebilirlik vizyonumuzla uyumlu biçimde karşıladık.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: Millî teknoloji gücümüzü cop31 ile dünya sahnesine taşıdık

AR-GE GÜCÜMÜZLE GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRİYORUZ

“Türk Telekom olarak teknolojiyi yalnızca bağlantı sağlayan bir araç değil, Türkiye’nin kalkınmasına ve geleceğine katkı sunan stratejik bir güç olarak görüyoruz” diyen Şahin, şu açıklamayı yaptı: 2005’ten bu yana gerçekleştirdiğimiz 24,5 milyar dolarlık yatırımla ülkemizin dijital dönüşümünü destekledik. Son beş yıldır sektörümüzün yatırım lideri olarak bu alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak Türkiye’nin dijital geleceğini inşa ederken yalnızca teknoloji altyapısını geliştirmeyi yeterli görmüyoruz. ‘Teknolojiyi tüketen değil üreten Türkiye’ vizyonuna katkı sunmayı hedefliyoruz. Millî Teknoloji Hamlesi yolculuğunda yerli ve millî çözümler geliştirmeyi, Türk mühendisliğinin bölgesel gücünü artırmayı önemsiyoruz. AR-GE’yi kurum kültürümüzün temel yapı taşlarından biri olarak konumlandırıyoruz. Son iki yıldır millî patent başvurularındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. 2025 yılında 921 millî patent başvurusunda bulunduk. Bu çalışmalarımızla Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sunarken yerli mühendislik çözümlerimizin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmayı hedefliyoruz.

YERLİ MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİMİZ 1,5 MİLYON HANEYE ULAŞTI

Şahin ayrıca, “Yerli imkânlarla geliştirdiğimiz SEBA tabanlı Netsia BB Suite çözümümüzün 1,5 milyon haneyi aşması, Türk mühendisliğinin dünya telekomünikasyon ekosisteminde ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor. Bu başarıyı Türkiye’nin geleceğine yaptığımız istikrarlı yatırımların ve millî mühendislik gücümüzün önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Grup şirketimiz Argela ile Silikon Vadisi’nin araştırma kuruluşlarından Stanford Research Institute arasında yeni nesil iletişim teknolojileri alanında imzaladığımız stratejik iş birliği anlaşması da bu vizyonumuzun önemli adımlarından biri. Türkiye’de geliştirilen mühendislik yetkinliğini uluslararası araştırma birikimiyle buluşturarak geleceğin iletişim şebekelerinin ihtiyaç duyduğu teknolojilerin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

ASELSAN-TÜRK TELEKOM ORTAK PROJESİ

Türkiye’nin beklediği yerli telefon ile ilgili konuşan Şahin, “Millî teknoloji vizyonumuzu yeni nesil ürünlere de taşıyoruz. Türk Telekom’un haberleşme teknolojileri, AR-GE, mühendislik ve 5G alanındaki birikimini ASELSAN’ın mühendislik ve üretim yetkinliğiyle buluşturduğumuz yerli telefon projesinde çalışmalarımız sürüyor. Yerli cihazın geliştirilmesinde önemli bir aşamaya geldik. Amacımız yalnızca yerli olduğu için tercih edilen bir telefon değil; teknolojisi, donanımı, yazılımı ve kullanıcı deneyimiyle kendi segmentinde rekabet edebilecek bir ürün geliştirmek” dedi.

YENİ SANTRALLER DEVREYE GİRİYOR

Sürdürülebilirlik yatırımlarına da işaret eden Ebubekir Şahin, şunları söyledi: Millî teknoloji geliştirme vizyonumuzu sürdürülebilirlik yatırımlarımızla da destekliyoruz. Türk Telekom’a tahsis edilen toplam 405,8 MWe güneş enerjisi santrali kapasitesinin ilk etabında Sivas’ta 96 MWe kapasiteli santralimizi devreye aldık. Malatya ve Ağrı’da planladığımız yeni santrallerle yenilenebilir enerji yatırımlarımızı büyütüyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırırken enerji tüketimimizi azaltan yeni nesil teknolojileri de yaygınlaştırıyoruz.

HEDEF 2050’DE NET SIFIR EMİSYON

Şahin, “Sürdürülebilirlik hedeflerimizi finansman stratejimizle de destekliyoruz. 2024 yılında 500 milyon dolar tutarında sürdürülebilir Eurobond, 2025 yılında ise 600 milyon dolar tutarında yeşil Eurobond ihraç ettik. Böylece sürdürülebilir finansman kapsamındaki Eurobond ihraçlarımızın toplam büyüklüğü 1,1 milyar dolara ulaştı. CDP 2025 İklim Değişikliği Programı’nda ‘A’ notumuzu korurken ilk kez katıldığımız Su Güvenliği Programı’nda ‘A-’ notu aldık. 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

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